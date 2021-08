Honor signe son grand retour : suivez la conférence en direct avec 2 invités très spéciaux

Un peu moins d'un an après sa séparation de Huawei, Honor s'apprête à dévoiler de tout nouveaux produits ce jeudi 12 août. Nous vous proposons de suivre la conférence en direct sur notre chaîne YouTube, avec deux grands invités : les YouTubeurs Steven et Nightech.

Honor s’apprête à revenir sur le devant de la scène. Le 12 août, la marque chinoise organise une conférence dans laquelle plusieurs produits sont attendus, dont la Honor Magic 3 Series. Il s’agit de la première conférence d’Honor depuis que la marque est devenue indépendante du groupe Huawei. Honor travaille donc depuis presque un an sur de nouveaux produits et on peut alors s’attendre à de grandes annonces de la part de la marque.

Pour cette occasion, nous vous proposons de suivre la conférence commentée en direct par deux invités spéciaux : les YouTubeurs Steven et Nightech. Ce duo sera conduit par Arnaud, que vous avez déjà l’habitude de voir sur les vidéos et les lives de Frandroid. Rendez-vous le jeudi 12 août à partir de 13 h 30 sur la chaîne YouTube de Frandroid.

Qu’attendre de la conférence Honor ?

Même si la conférence n’a lieu que le 12 août, Honor a déjà dévoilé quelques informations sur les produits qui vont être annoncés. La marque a ainsi confirmé que cet évènement sera l’occasion d’en savoir plus sur la Honor Magic 3 Series. « Series » oblige, on peut alors déduire que plusieurs smartphones seront présentés.

La gamme Magic de Honor n’en est pas à son coup d’essai. Les téléphones de cette gamme sont les fleurons d’Honor, mais historiquement ils ne sont jamais sortis officiellement en France. Cela devrait changer avec la Honor Magic 3 Series. La marque a par ailleurs déjà annoncé qu’elle collaborait main dans la main avec Qualcomm pour ses nouveaux produits. Logiquement, un ou plusieurs smartphones de cette gamme devraient être équipés du processeur Snapdragon 888, soit le SoC le plus puissant que l’on peut trouver à l’heure actuelle sur les smartphones Android.

Suivez la conférence Honor avec nos invités

Frandroid et Honor s’associent afin de vous proposer une retransmission en direct de la conférence le 12 août à 13 h 30. Deux invités très spéciaux seront dans nos locaux afin de commenter cet évènement :

Steven, expert de la tech et YouTubeur aux 928 000 abonnés

Nightech, lui aussi expert de la tech et YouTubeur avec près de 30 000 abonnés

Ce duo sera conduit par le désormais bien connu Arnaud de Frandroid, responsable de la vidéo pour notre média, mais aussi animateur de nos lives et vidéos.

Comment suivre la conférence Honor

La conférence Honor se tiendra le 12 août à partir de 13 h 30. Nous vous proposons de la suivre en simultané sur la chaîne YouTube de Frandroid avec nos deux invités. Ce sera l’occasion de découvrir les nouveaux produits Honor, mais aussi de gagner quelques cadeaux pour les connaisseurs de la marque et de la tech grâce à un quiz interactif prévu en fin d’émission.

Vous pouvez déjà définir un rappel pour être certain de ne pas manquer l’évènement.

