Honor magic 3 : le smartphone premium sera bien présenté le mois prochain

Honor a indiqué que la « série » Honor Magic 3 serait bien présentée le 12 août prochain, lors de la conférence du constructeur.

En début de semaine, on apprenait que Honor comptait faire son grand retour en Europe le 12 août prochain à l’occasion d’une conférence de presse. Le constructeur chinois devrait notamment y présenter les versions internationales de ses smartphones haut de gamme déjà lancés en Chine, les Honor 50, Honor 50 Pro et Honor 50 SE.

Cependant, un autre modèle était également pressenti pour voler la vedette aux trois autres appareils, le Honor Magic 3. C’est finalement confirmé comme l’a indiqué le constructeur dans une invitation envoyée ce jeudi. « Je suis incroyablement heureux de vous inviter au lancement mondial de la série Honor Magic 3 », a ainsi indiqué le patron de la marque chinoise, George Zhao. L’invitation présente quant à elle ce qui semble être un module photo, mais ne laisse qu’entrevoir son design.

Il faut dire que pour l’heure, on sait encore très peu de choses à propos du Honor Magic 3, sinon qu’il sera équipé d’une puce Snapdragon 888+ comme l’a déjà indiqué le constructeur.

Historiquement, la gamme Magic de Honor sert surtout pour le constructeur à expérimenter des design originaux dans le segment des smartphones haut de gamme. Le premier Honor Magic, sorti en 2016, mettait notamment en avant des bords arrondis tout autour de l’appareil ainsi qu’un écran Amoled QHD. Le Honor Magic 2, lancé en Chine en 2018, était quant à lui un smartphone équipé d’un écran coulissant, à l’instar du Xiaomi Mi Mix 3. Contrairement aux précédents modèles, il semble donc que Honor ait fait le choix de sortir son Honor Magic 3 hors de Chine… ou plutôt ses Honor Magic 3.

Quatre versions du Honor Magic 3 attendues

Dans l’invitation du constructeur, George Zhao parle en effet de « série », suggérant que plusieurs versions seront présentées. Sur Twitter, le leaker Rodent, très au fait des produits Huawei et Honor, indique quant à lui que quatre versions seront annoncées par le constructeur.

3SE (mate 40 like)

3 (mate 40 pro like)

3 Pro

3 Pro+ pic.twitter.com/LdN7bA9oRY — Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 17, 2021

On pourrait ainsi avoir droit à un Honor Magic 3 SE, semblable au Huawei Mate 40, un Honor Magic 3, semble au Huawei Mate 40 Pro, et à deux autres modèles plus haut de gamme encore, les Honor Magic 3 Pro et Honor Magic 3 Pro+.

Pour rappel, les nouveaux smartphones de Honor devraient être les premiers depuis 2019 à embarquer les services mobiles Google. Grâce à la revente de la marque par Huawei, le constructeur peut en effet à nouveau travailler avec des fournisseurs américains. Si Honor peut également utiliser à nouveau les travaux de Huawei notamment sur le traitement photo, voilà qui promet des appareils particulièrement haut de gamme.