Honor prépare son retour avec la présentation des Honor 50 et Honor Magic 3 en dehors de Chine

Après la revente de Honor par Huawei, la marque va voler de ses propres ailes et lancera en Europe ses nouveaux smartphones lors d'une conférence prévue le 12 août.

Depuis deux ans, c’est la bérézina pour Honor. L’ancienne marque du groupe Huawei a subi les mêmes sanctions que sa maison-mère et n’a pas pu intégrer les services Google à ses nouveaux smartphones. Le constructeur s’est ainsi coupé, de fait, du marché européen sur lequel il comptait en grande partie pour sa croissance.

Qu’à cela ne tienne, on apprenait en novembre dernier que Honor avait finalement pris son indépendance du groupe chinois et était désormais détenu par un consortium de plusieurs entreprises. Depuis, Honor a déjà lancé ses Honor 50, Honor 50 SE et Honor 50 Pro en Chine. Néanmoins, leur sortie en Europe, avec les services Google, se faisait encore attendre.

Le constructeur chinois a cependant annoncé qu’une conférence de presse sera organisée le 12 août prochain. Il s’agira par ailleurs de la première conférence de presse internationale de Honor, c’est-à-dire visant d’autres marchés que le seul marché chinois. Ce devrait donc être l’occasion pour la firme de lever le voile sur sa nouvelle gamme Honor 50 et de donner des détails quant à une commercialisation en Europe.

Pour rappel, le Honor 50 Pro est équipé d’une puce Snapdragon 778G, d’un écran Oled de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de quatre appareils photo au dos pour le grand-angle, l’ultra grand-angle, la macro et la profondeur. De son côté, le Honor 50 classique profite de caractéristiques proches avec un écran cependant plus petit, de 6,57 pouces.

Un Honor Magic 3 également attendu

Outre la gamme Honor 50, le constructeur travaille sur un autre smartphone, le Honor Magic 3. On sait d’ores et déjà qu’il sera équipé d’une puce Snapdragon 888 Plus comme l’a indiqué Fang Fei, responsable des produits Honor. Contrairement aux Honor 50, le Honor Magic 3 n’a cependant pas encore été annoncé en Chine. La firme pourrait donc profiter de son événement du 12 août pour en faire la présentation complète.