Honor X7 ou Honor X8 : quelles différences entre ces deux smartphones à petit prix ?

Honor a longtemps été connu pour proposer des smartphones aussi abordables que performants. Une réputation loin d’être usurpée lorsque l’on voit les appareils que le constructeur propose au sein de sa gamme X. Petit tour d’horizon.

2022 est décidément une année faste pour Honor, qui multiplie les sorties de téléphones. Si le constructeur a décidé de s’attaquer au marché premium avec un Magic4 Pro particulièrement réussi, il n’en oublie pas ses origines avec la gamme X. Avec le Honor X7 et le Honor X8, Honor propose deux terminaux accessibles avec un tarif inférieur à 240 euros, voire moins de 200 euros dans le cas du Honor X7.

Avec des fiches techniques très proches sur le papier, ces deux smartphones se distinguent toutefois par des positionnements différents : l’un met l’accent sur l’autonomie, l’autre sur de bonnes performances et un appareil photo de qualité. On vous explique tout sur les avantages respectifs des X7 et X8.

Honor X8 : performances et quadruple capteur photo à moins de 240 euros

Avec ce Honor X8, Honor propose un smartphone très abordable (moins de 240 euros) avec une fiche technique qui vise l’efficacité. Le constructeur a opté pour une valeur sûre avec le Snapdragon 680, un SoC qui a très largement fait ses preuves ces derniers mois et qui est ici suppléé par 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. De quoi faire tourner sans problème la plupart des applications et jeux, à condition de ne pas vouloir se frotter aux titres les plus gourmands du moment.

Il se démarque aussi par un bel écran LCD Full HD+ (2388 × 1080 pixels) de 6,7 pouces qui dispose d’un joli taux de rafraîchissement de 90 Hz lui permettant d’assurer un affichage fluide avec un joli rendu des couleurs. Cette dalle aux bordures très fines s’intègre parfaitement au châssis de ce X8 pour lui conférer une silhouette agréable à l’œil, qui mise sur la finesse (7,45 mm d’épaisseur) et l’élégance.

La façade arrière, qui se décline en trois coloris (Noir Minuit, Argent Titane et Bleu Océan) abrite un quadruple capteur photo regroupé au sein d’un bloc carré à l’intégration quasi parfaite. On y retrouve un capteur grand-angle de 64 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels ainsi qu’un capteur de profondeur et un capteur dédié à la macrophotographie qui permettent à ce X8 de proposer une grande polyvalence aussi bien en photo qu’en vidéo. De quoi offrir des prestations solides et complètes.

Sorti au début du mois de mai, le Honor X8 est actuellement proposé à 239 euros sur la boutique en ligne de Honor. Une coque en plastique transparent est offerte pour tout achat.

En ce moment, la Fnac vous a concocté un pack comprenant le Honor X8 et une paire d’écouteurs sans fil True Wireless Rebel Twin 2 pour 239 euros au lieu de 299 euros habituellement.

Honor X7 : un monstre d’autonomie pour moins de 200 euros

Le X7 de son côté met l’accent sur l’autonomie. Honor l’a en effet doté d’une batterie de 5000 mAh compatible avec la SuperCharge 22,5 W (le chargeur est fourni dans la boîte du téléphone). Dans les faits, le constructeur annonce une autonomie de près de 20 heures en streaming et 49 heures en appel simple. Si vous n’aimez pas recharger votre smartphone tous les jours, le X7 est sans doute fait pour vous.

Pour le reste, Honor a opté pour une fiche technique quasi similaire à celle du X8, avec un Snapdragon 680 au cœur du système. Il fait quelques concessions sur la mémoire vive, avec 4 Go de RAM. Via sa technologie Honor Turbo RAM, il est toutefois possible de pousser le total à 6 Go en allouant 2 Go des 128 Go de stockage à la mémoire vive.

Ce modèle est aussi équipé d’une très grande dalle (6,74 pouces) LCD 90 Hz, avec une définition de 1600 par 720 pixels. Sur la façade arrière, on retrouve un double bloc photo qui abrite d’une part le capteur principal qui culmine à 48 mégapixels, et d’autre part trois capteurs : un ultra-grand-angle de 5 mégapixels ainsi qu’un capteur macro et un capteur de profondeur, tous deux à 2 mégapixels.

Le Honor X7 est d’ores et déjà disponible à 199,90 euros sur la boutique en ligne d’Honor. Comme c’était le cas pour le X8, ce X7 est vendu avec une coque de protection transparente.

Sachez aussi que la Fnac vous propose en ce moment un pack comprenant le Honor X7 en version Noir Minuit, une coque de protection transparente et un jeu de protections d’écrans en verre trempé à 199,03 euros au lieu de 259 euros en temps normal.