Selon DXOMARK, ce smartphone a trois jours d’autonomie en usage modéré

Honor revient sur le milieu de gamme avec un nouveau smartphone : le Magic 5 Lite. La marque met en avant un argument de taille pour ce modèle : une grande autonomie. Elle promet une endurance de trois jours, vérifiée par DXOMARK.

Ce jour-ci est lancé le Honor Magic 5 Lite, que nous avions pu prendre en main quelques jours plus tôt. Un smartphone à moins de 400 euros qui se veut léger et fin, tout en proposant une fiche technique solide, mais classique. Honor se targue d’avoir un modèle que l’on peut utiliser trois jours de suite, avec une entité de vérification notable : DXOMark, un laboratoire qui mesure, entre autres, les performances des smartphones (caméra, performances, batterie).

Une batterie de 5100 mAh prometteuse

Le Honor Magic 5 Lite embarque une grosse batterie de 5100 mAh, contre les 4800 mAh du Honor Magic 4 Lite. Pourtant, le fabricant se targue d’avoir un modèle dont le poids a été réduit de 4 grammes et l’épaisseur de 15 %. Dans un communiqué de presse, on apprend qu’il a optimisé la taille des autres composants ainsi que son logiciel pour améliorer l’endurance de son produit.

DXOMark confirme une autonomie de plus de trois jours complets « d’utilisation modérée » pour le Honor Magic 5 Lite. Sur son site, on voit que ce modèle est le premier au classement des meilleurs smartphones en matière de « batterie » (ce qui comprend l’autonomie, la charge et l’efficacité).

Cependant, sur les scores individuels, il n’est pas le premier, mais talonne sur l’autonomie à 16 points et est à 4 points de la première place sur l’efficacité. Quant à la charge, il lui manque tout de même 55 points pour arriver à la première place. Ce qui s’explique par une puissance maximale de 40 W : on est loin des quelque 150 W du Realme GT Neo 5.

DXOMark a donc mesuré une autonomie de trois jours et deux heures, pour une charge complète s’effectuant en 1h51. On peut passer de 0 à 80 % en 46 minutes exactement et 5 minutes de charge permettraient de récupérer jusqu’à 6h14 d’endurance.

Les autonomies du Honor Magic 5 Lite mesurées par DXOMark

La société DXOMark a pu tester le Magic 5 Lite de Honor et surtout son autonomie, avec des mesures encourageantes :

Lecture vidéo : 22h15

Lecture de musique : 57h03

Jeux vidéo : 12h57

Appel audio : 27h12

Réseaux sociaux : 13h34

GPS : 10h22

Caméra : 5h15

Veille : 351h24 (soit 14,6 jours)

Les autonomies mesurées par DXOMark sont surtout indicatives et tentent de refléter un usage classique de son smartphone. Pour autant, attendons les tests officiels pour savoir de quel bois se chauffe le Honor Magic 5 Lite.

