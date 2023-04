Honor Magic5 Pro : le constructeur vous gâte avec cette offre de précommande

La sortie du Honor Magic5 Pro approche à grands pas, et ses offres de précommandes touchent bientôt à leur fin. Il ne vous reste plus que quelques jours pour obtenir cet excellent téléphone à prix réduit.

Avec son Magic5 Pro, Honor propose pour l’heure l’un des téléphones les plus impressionnants de 2023. Version la plus musclée de la série Magic5, cette itération estampillée Pro joue une partition presque parfaite. Fiche technique dotée des meilleurs composants du moment, dalle OLED d’excellente facture, autonomie XXL, bloc photo au top : difficile de critiquer les choix effectués par Honor. Prévu pour le premier mai prochain, le Magic5 Pro est actuellement disponible à la précommande et Honor a décidé de gâter les acquéreurs de la première heure.

Si vous décidez de vous laisser séduire avant le 30 avril, vous pouvez bénéficier d’une belle surprise sous la forme d’une double réduction. Une remise de 100 euros, appliquée immédiatement dans votre panier et une ristourne de 100 euros supplémentaires si vous utilisez le code A5PCPS au moment de régler votre achat. De quoi obtenir le Magic5 Pro à 999 euros au lieu de 1 199 en temps normal. Une bonne surprise n’arrivant jamais seule, le constructeur vous offre aussi une tablette Pad 8 d’une valeur de 349 euros si vous vous laissez séduire par son flagship.

Découvrir les offres de précommande du Honor Magic5 Pro A5PCPS

Honor Magic5 Pro : l’un des téléphones les plus performants du moment

Honor n’est pas allé à l’économie pour la fiche technique de son dernier-né, et cela se voit. Le constructeur a opté pour rien de moins qu’un Snapdragon 8 Gen 2, soit l’un des meilleurs SoC trouvable ce jour. Il l’a accolé à un GPU Adreno 740, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour des performances impeccables en toutes circonstances.

Cette puissance est soutenue par un affichage de très bonne facture avec une dalle OLED 120 Hz de 6,81 pouces. Très lumineuse, elle possède aussi une définition de 2848 × 1312 pixels. Une combinaison idéale qui permet de profiter d’un affichage de belle taille, fluide et très lisible, y compris au soleil.

Dernier atout en faveur du Magic5 Pro : son autonomie. Équipé d’une batterie Li-Po de 5 100 mAh, il peut aussi compter sur une charge rapide 66 W particulièrement efficace qui lui permet de vous accompagner sans broncher dans toutes vos activités, y compris les plus gourmandes. Petit plus non négligeable, la présence d’une charge sans fil performante.

Une partition photo qui en met plein les yeux

Outre sa fiche technique, qui impressionne à bien des égards, le Honor Magic5 Pro se démarque grâce à une partition photo aussi polyvalente qu’efficace. Au programme : une jolie restitution des couleurs et des contrastes, une bonne gestion de la photo de nuit et du bruit, et la possibilité de filmer en 4K à 60 FPS.

Pour arriver à ce résultat, Honor a misé sur un trio de capteurs 50 mégapixels regroupés au sein d’un bloc photo circulaire parfaitement centré sur le dos de l’appareil. On y retrouve dans l’ordre :

un capteur photo principal de 1/1,12 pouces ouvrant à f/1,6 ;

un capteur avec ultra grand-angle (122°) ouvrant à f/2,0 ;

un téléobjectif doté d’un zoom optique x3,5 et ouvrant à f/3,0.

De quoi obtenir de beaux clichés dans la très grande majorité des cas, en intérieur ou extérieur, de jour comme de nuit, surtout lorsque l’on utilise le capteur principal. De quoi faire de ce Magic5 Pro l’un des meilleurs photophones de 2023.

Comment profiter de 200 euros de réduction sur le Honor Magic5 Pro ?

Débutées il y a de cela quelques semaines, les précommandes du Magic5 Pro sont en passe de se terminer. Il ne vous reste plus que quelques jours, jusqu’au 30 avril pour être précis, afin de profiter du bonus de précommande offert par Honor. Et quel bonus, puisque le constructeur vous propose ni plus ni moins que de bénéficier d’une réduction de 200 euros sur le prix de son nouveau flagship.

Dans le détail, cette réduction est possible grâce à deux mécaniques distinctes :

une réduction immédiate de 100 euros si vous précommandez le Magic5 Pro sur le site d’Honor ;

une réduction supplémentaire de 100 euros si vous utilisez le code A5PCPS au moment de payer votre nouveau smartphone.

De quoi faire baisser le tarif du Honor Magic5 Pro sous la barre des 1 000 euros, soit 999 euros au lieu de 1 199 euros lorsque le téléphone sortira. Et comme nous l’avons déjà précisé auparavant, tout achat d’un Honor Magic5 Pro vous permettra d’obtenir, gratuitement, un Pad 8, une tablette tactile d’une valeur de 349 euros.