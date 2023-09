Honor 90 et 90 Lite : ces excellents photophones sont disponibles à partir de 249 euros pour la rentrée

Honor met le paquet pour la rentrée avec de belles remises sur ses meilleurs smartphones. Dévoilés cet été, les Honor 90 et 90 Lite et leurs énormes capteurs photo ne manquent pas à l’appel. Voilà une bonne occasion pour s’offrir un beau photophone à petit prix.

La rentrée est enfin là ! C’est le moment de faire le bilan de ses équipements et de renouveler tout son matériel vieillissant afin d’aborder cette nouvelle année sereinement. Ça tombe bien, Honor propose une pluie de promotions sur une grande partie de son catalogue, dont les Honor 90 et 90 Lite.

Officialisés cet été, ces deux photophones ont surtout été salués pour la remarquable définition de leur appareil photo, de 200 mégapixels sur le Honor 90 et de 100 mégapixels sur le Honor 90 Lite. Déjà pourvus d’un excellent rapport équipements-prix, pour la rentrée, ces deux smartphones deviennent encore plus abordables sur la boutique en ligne HiHonor :

Ces deux photophones sont également à l’honneur chez Orange. Jusqu’au 13 septembre, l’opérateur affiche le Honor 90 avec une remise immédiate de 100 euros. Et si vous optez pour la reprise de votre ancien smartphone, vous pouvez obtenir jusqu’à 100 euros de réduction supplémentaire, ramenant alors le prix du Honor 90 à 399 euros. Le Honor 90 Lite est quant à lui proposé par Orange à 239 euros, après remise immédiate de 60 euros.

Honor 90 : le plus gros capteur photo disponible à ce jour

Lancé en juillet dernier à 599 euros, le Honor 90 a immédiatement surpris par son design premium ultra-fin et son impressionnant capteur photo de 200 mégapixels. Même sur le segment haut de gamme, rares sont les smartphones offrant une telle définition en matière de photographie.

Et pour que le bloc arrière soit le plus complet possible, Honor a choisi d’intégrer un second capteur de 12 mégapixels adossé à un objectif ultra grand-angle et à un macro de 2,5 cm, ainsi qu’un troisième dédié à la profondeur de champ. Les vlogueurs et aficionados de selfies bénéficient quant à eux d’une remarquable caméra frontale de 50 mégapixels, dotée d’un large champ de vision de 100 degrés. L’ensemble profite d’un traitement de l’image avancé, pour des clichés nets et lumineux en toutes circonstances, y compris de nuit.

Pour faire tourner un tel équipement photo, pas question de faire l’impasse sur la performance. Le Honor 90 est en effet propulsé par la puissante puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 et par tout de même 12 Go de mémoire vive. Parfait pour jouer à sa pause déjeuner ou pour regarder Netflix en 5G dans le métro, surtout que le Honor 90 bénéficie d’un bel écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2664 × 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En plus, inutile de se restreindre pour des questions d’autonomie, ce smartphone est propulsé par une grosse batterie de 5000 mAh et se rechargeant rapidement à une puissance de 66 W.

Pour la rentrée, Honor affiche ce smartphone à seulement 499,90 euros. Orange propose aussi une belle offre sur ce smartphone avec 100 euros de remise immédiate et 100 euros de bonus de reprise sur votre ancien smartphone. Le prix du Honor 90 tombe alors à 399,90 euros chez l’opérateur. Difficile de trouver meilleur rapport équipement-prix.

Honor 90 Lite : un bon photophone à moins de 250 euros

Officialisé en juin dernier à 299,90 euros, le Honor 90 Lite est une bonne alternative pour les personnes souhaitant faire le moins de compromis possible, surtout sur le prix. Polyvalent, ce smartphone 5G est à la fois doué en photo, suffisamment puissant pour faire tourner des jeux mobiles et doté d’un confortable écran 90 Hz de 6,7 pouces pour regarder des vidéos en streaming.

Concrètement, le Honor 90 Lite est équipé d’une puce MediaTek Dimensity 6020 et de 8 Go de mémoire vive extensible virtuellement à 13 Go en utilisant une partie des 256 Go de stockage interne du téléphone. Grâce à une telle fonctionnalité, le Honor 90 Lite gagne en puissance et offre une meilleure performance durant les phases de jeu.

Côté photo, ce nouveau smartphone profite lui aussi d’une bonne configuration. La marque l’a doté d’un capteur principal de 100 mégapixels, auquel s’ajoute un second de 5 mégapixels pour la prise de vue à ultra grand-angle, ainsi qu’un troisième de 2 mégapixels pour la macro.

Fin et léger avec ses 7,5 mm d’épaisseur et son poids plume de 179 grammes, ce mobile tient facilement dans une poche et peut en un clin d’œil être sorti pour immortaliser un moment fort. En plus, grâce à la solution Honor Cut nativement installée, éditer des vidéos pour les partager ensuite sur TikTok ou Instagram n’a jamais été aussi simple et rapide.

Pour la rentrée, Honor propose ce smartphone aussi beau que bien équipé à seulement 249,90 euros au lieu de 299,90 euros. L’opérateur Orange va encore plus loin et fait tomber son prix à 239 euros jusqu’au 13 septembre.

Plus que quelques jours pour faire le plein de bonnes affaires chez Honor

Pour ne manquer de rien à la rentrée, Honor affiche des remises exceptionnelles sur une grande partie de sa boutique en ligne HiHonor. Tablettes, PC, écouteurs sans-fil, ou encore montres connectées, les promotions ne manquent pas. Mais il faut faire vite, car celles-ci ne durent que quelques jours.

C’est l’occasion où jamais de s’offrir un MagicBook 14 AMD à 499,90 euros au lieu de 799,90 euros, ou encore une tablette Honor Pad X9 à 199,90 euros au lieu de 249,90 euros.

Pour agrémenter le tout, la marque promet jusqu’à 100 euros de récompense supplémentaires sous forme de coupons, à valoir sur vos prochains achats au sein de la boutique en ligne HiHonor.

Vous en voulez encore plus ? Honor vous invite à participer à son jeu-concours avant le 15 septembre et tenter de remporter jusqu’à 200 euros de coupons. Le principe est simple, il suffit de partager la page promotionnelle du site HiHonor sur le réseau social de votre choix avec le #HONORBTS.