J’ai contrôlé cette voiture juste en regardant un smartphone

J'ai conduit (de manière limitée) une voiture juste avec mes yeux. C'était dans le cadre d'une démonstration originale de Honor mettant en avant la précision du suivi oculaire sur le Magic 6 Pro. Impressionnant et bien plus pratique qu'on ne le pense.

Vroooooom ! Il n’y a personne au volant et la voiture démarre quand même. Eh oui, alors que je suis à quelques mètres du véhicule, je le contrôle. Cerise sur le gâteau : j’ai juste à utiliser mes yeux pour faire avancer ou reculer la voiture. Un regard bien placé et ça part sur une marche avant. Je mire ailleurs et hop : petite marche arrière des familles.

C’est la technologie mine de rien impressionnante mise en avant par Honor à l’occasion de la sortie de son Magic 6 Pro. Alors comme souvent dans ce genre de démonstrations, on peut se demander à quoi sert une telle innovation. C’est même LA question évidente qui traverse l’esprit.

Il faut comprendre ici que c’est la précision du tracking des yeux que Honor veut mettre à l’honneur. Le Magic 6 Pro est en effet doté d’un capteur ToF (Time of Flight) en façade qui s’invite en complément de la caméra selfie.

Ce capteur ToF permet une reconnaissance faciale 3D plus sûre, mais sert aussi à repérer et comprendre le mouvement de vos globes oculaires. C’est grâce à lui, par exemple, que l’on peut réveiller l’Always-on Display juste en regardant l’écran du Magic 6 Pro.

Regarder pour contrôler la voiture

Or, ce suivi des yeux peut faire beaucoup plus de choses. Et c’est précisément ce que la marque veut démontrer. Le journaliste tech que je suis — accessoirement titulaire d’un permis de conduire non valable en Europe — se retrouve donc devant une voiture stylisée dans un garage près de la Sagrada Familia, à Barcelone, en marge du MWC 2024. J’avoue qu’à ce moment-là, je ne sais pas encore vraiment ce que je fais là.

La démonstration est bien orchestrée. Une représentante de Honor lance une application particulière sur le Magic 6 Pro avant de bien tenir le smartphone devant elle. Ensuite, elle ne fait plus rien en apparence. Et pourtant, la voiture démarre bruyamment puis, après quelques secondes, la voilà qui avance de quelques mètres.

Qu’est-ce qu’il se passe ? Sur l’application en question, quatre zones s’affichent :

Engine Start (démarrage du moteur) ;

Engine Stop (arrêt du moteur) ;

Backward (vers l’arrière) ;

Forward (vers l’avant).

Chacune de ces zones est accompagnée d’une jauge. Il me suffit de regarder à un de ces endroits pour que l’une desdites jauges se remplisse progressivement. A priori, il faut que ce remplissage s’effectue au moins à deux reprises avant que l’action correspondante se déclenche. Sans doute par sécurité.

« Conduire » juste avec les yeux

À mon tout d’essayer. On configure le téléphone et l’application à mon regard et on fait quelques tests rapides. Voilà, je peux désormais essayer. Petite pointe de stress supplémentaire, deux personnes sont installées sur la banquette arrière : mon collègue Arnaud l’inénarrable et le sémillant PP Garcia (tous les deux veulent filmer l’expérience de l’intérieur). J’aimerais éviter de leur faire mal.

Je fixe intensément Engine Start et j’entends peu après le moteur vrombir. Je pose ensuite les yeux sur Forward et hop la voiture avance de quelques mètres ; pas plus, par mesure de sécurité. Notez aussi que les pneus crissent au freinage, mais un porte-parole nous explique que c’est volontaire pour que cela se remarque bien à la vidéo. Pas de panique donc, c’est comme au cinéma.

Je réitère l’opération pour la marche arrière, il suffit d’un coup d’œil appuyé et le tour est joué avant de répéter ces manœuvres pour faire bonne figure, sans heurts. Il faut attendre le moment où je tente de couper le moteur pour que le suivi des yeux se montre capricieux. J’ai mis beaucoup trop de temps, car l’application ne réagissait pas à mon regard.

Il a fallu que je fixe avec la plus grande concentration l’extrémité de la jauge pour enfin arrêter le moteur. Rien de bien méchant : l’expérience est réussie dans l’ensemble. Je viens de « conduire » une voiture avec les yeux. Et toutes les personnes présentes à la démonstration sont indemnes. Ouf !

Le potentiel du suivi oculaire

Vous avez donc une bonne idée de l’expérience que j’ai vécue. Maintenant, il faudrait savoir pourquoi Honor a loué un garage et invité la presse pour cela.

Le constructeur n’a aucune intention de proposer cette fonctionnalité de contrôle d’une voiture, du moins pas pour l’instant. Cependant, Honor nous explique que le suivi oculaire que je viens d’essayer a déjà quelques usages plus concrets en Chine, la terre natale de la marque.

Imaginez : vous recevez un message et vous voyez une notification s’afficher. Il vous suffit de regarder à un endroit particulier de la notification en question pour déployer l’intégralité du message et le lire rapidement.

Un porte-parole nous donne un autre exemple : vous avez commandé un VTC sur une application comme Uber. Vous souhaitez savoir où se trouve le chauffeur. Hop, vous regardez à un endroit spécifique, et la carte en temps réel s’affiche à l’écran.

Aujourd’hui, ce sont déjà une centaine d’applications qui sont compatibles avec ce suivi du regard — propulsée par l’intelligence artificielle selon les dires de la marque.

Quelque part, la marque veut nous faire comprendre que si le suivi oculaire de son Magic 6 Pro est capable de prendre le contrôle d’une voiture, il n’aura aucun mal à débloquer des possibilités pour des interactions routinières plus simples.

Notre conversation avec un des porte-paroles nous amène, par exemple, à imaginer déclencher un aspirateur robot juste avec un regard.

Pour le moment, en Europe, ce suivi oculaire n’est clairement pas aussi sophistiqué qu’en Chine. Toutefois, un déploiement des fonctionnalités évoquées — sauf le contrôle de la voiture évidemment — est prévu sur le Vieux Continent.

Honor explique que ses algorithmes se sont surtout entrainés sur des yeux de personnes asiatiques. La marque veut éviter toute erreur et peaufine ses modèles avec une base de données plus diversifiées. On peut espérer avoir des nouvelles dans le courant de l’année 2024.



