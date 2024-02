Déplacer une voiture avec les yeux : cette marque de smartphone l’a (presque) fait

Honor a dévoilé une technologie de suivi oculaire permettant de déplacer sa voiture à distance. Pour cela, il faut regarder son Honor Magic 6 Pro pour réaliser quelques manœuvres juste en bougeant les yeux.

Certaines voitures arrivent à se déplacer toutes seules, mais cela demande encore du temps afin de pouvoir peaufiner les technologies d’autonomie. En attendant, Honor travaille à une autre technologie : pouvoir faire rouler son véhicule via son smartphone… et ses yeux. Plus une démonstration technique qu’un futur usage, sa technologie reste intrigante.

Une voiture qui se déplace sans conducteur : ça tape dans l’œil

Honor indique dans un communiqué de presse avoir créé une nouvelle technologie basée sur de l’IA (2024 oblige) de suivi oculaire. L’idée est de permettre aux utilisateurs de « prendre le contrôle sur une voiture simplement grâce à leurs yeux. »

L’idée n’est toutefois pas de regarder sa voiture pour la déplacer, mais de regarder son smartphone. En fait, il faut regarder un bouton dans une application dédiée durant deux à trois secondes. À chaque fois, une jauge se remplit petit à petit pour être sûr de l’action qu’on souhaite déclencher.

Pour cela, l’IA exploite la caméra selfie du Honor Magic 6 Pro aidé d’un autre capteur qui aide habituellement à la reconnaissance faciale. C’est en quelque sorte le Face ID de Honor et c’est ce qui fait que le poinçon est assez large sur le smartphone.

Pour le moment, les actions sont assez limitées : on peut seulement démarrer ou éteindre le moteur, avancer ou faire reculer la voiture. En l’occurrence, il s’agit ici d’une Alfa Romeo. Il ne semble pas falloir de configuration spécifique pour les yeux de tel ou tel utilisateur : n’importe qui peut se mettre à contrôler la voiture.

Honor nous fait de l’œil pour promouvoir son Magic 6 Pro

Dans quelques jours aura lieu le MWC de Barcelone, le plus grand salon dédié aux technologies mobiles. Honor y sera naturellement présent et pourrait bien présenter plus en détail sa technologie de suivi oculaire. La marque devrait logiquement y annoncer la disponibilité en Europe du Honor Magic 6 Pro, son smartphone haut de gamme déjà lancé en Chine.

Frandroid sera bel et bien présent lors du salon afin de vous faire découvrir les nouveautés les plus intéressantes et les grandes tendances de 2024 (avec très probablement beaucoup d’intelligence artificielle).