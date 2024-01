Honor frappe fort avec le Magic 6 Pro, un smartphone ultra-complet

L'année 2023 a été fructueuse pour Honor, avec une augmentation de ses parts de marché en Europe et en Chine. Animé par de grandes ambitions pour 2024, le fabricant chinois vient de présenter son Magic 6 Pro, un modèle très bien équipé. À quelques jours de l'annonce des Galaxy S24, c'est osé.

Le Honor Magic 6 Pro a été annoncé, faisant suite au Magic 6 Lite lancé en France et déjà testé sur Frandroid. Avec une fiche technique bien solide, ce Magic 6 Pro se positionne fermement dans le haut de gamme. Il y a aussi un Magic 6.

Un écran à 5000 nits

On commence par l’écran : un grand 6,8 pouces LTPO Amoled. Ce que l’on remarque, c’est son taux de rafraîchissement de 120 Hz, une définition de 2800 x 1280 pixels, et surtout, un pic de luminosité impressionnant à 5 000 nits. Reste à voir comment cela se traduit en utilisation réelle. L’écran est soigné avec des bords arrondis.

Le dos se décline en cinq couleurs, chacune ayant sa propre texture. Le module caméra, presque rond, est plutôt imposant.

Une partie photo très solide

Justement, passons aux caméras : le Magic 6 Pro est équipé d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, avec un gros capteur 1/1,3 pouce. Il offre une ouverture variable de f/1,4 à f/2,0 et un OIS pour stabiliser l’image.

On trouve aussi un ultra grand angle de 50 mégapixels f/2.0 et un téléobjectif périscope de 180 mégapixels f/2.6, avec un zoom 2,5x et un capteur 1/1,49 pouces. C’est du sérieux en termes de téléobjectif.

Pour les selfies, la caméra de 50 mégapixels f/2.0 est accompagnée d’un capteur ToF pour une reconnaissance faciale 3D fiable. Un capteur d’empreintes sous l’écran est aussi de la partie.

Côté vidéo, les caméras avant et arrière gèrent le 4K. Sous le capot, on trouve un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, une batterie de 5 600 mAh supportant une charge rapide de 80 watts en USB-C et 66 watts en sans fil, et on a du Wi-Fi 7.

Le Honor Magic 6, plus abordable, partage plusieurs aspects avec le Pro, mais avec quelques différences. Sa batterie de 5 450 mAh charge un peu moins vite, et il a des caméras légèrement différentes : même capteur principal de 50 mégapixels, mais avec une optique f/1,9 fixe, et un téléobjectif de 32 mégapixels plus simple.

Une disponibilité uniquement en Chine pour le moment

En Chine, le Magic 6 se vend avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 4 399 yuans (environ 615 euros), tandis que le Magic 6 Pro coûte 5 699 yuans (798 euros) pour la même configuration, ou 6 699 yuans (938 euros) pour 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Pour la France, rien n’a été annoncé pour le moment. Il faudra donc patienter, mais on ne sait pas si les Magic 6 et 6 Pro feront partie de la stratégie globale de Honor.