Honor 200 Pro : il y avait longtemps qu’on n’avait pas vu une offre de lancement aussi généreuse

Honor a présenté il y a quelques jours son nouveau smartphone haut de gamme, le Honor 200 Pro. Un appareil au rapport qualité-prix particulièrement intéressant et qui, pendant quelques jours encore, affiche une offre de précommande la plus généreuse jamais vu ces derniers mois.

Si les smartphones haut de gamme sont de plus en plus aboutis, performants et fiables, il y a bien un point sur lequel les constructeurs ne font aucun effort : les offres de précommandes ou de lancement. Il y a encore quelques années, acheter un smartphone pendant les précommandes, c’était l’assurance de gagner quelques centaines d’euros sur son prix initial. Aujourd’hui, c’est tout juste s’il faut se contenter d’une timide offre de reprise sur son ancien smartphone.

Et puis il y a Honor. À l’occasion du lancement de son nouveau smartphone haut de gamme, le Honor 200 Pro, le constructeur chinois aligne sans conteste l’offre de précommande la plus généreuse de l’année. Remise immédiate, bonus de reprise sur son ancien smartphone, casque audio Marshall Major IV et montre connectée HONOR Watch GS 3 offerts en plus du smartphone… Finalement, le Honor 200 Pro est à 699,90 euros (en utilisant le code APR2P) avec deux beaux cadeaux en plus sur la boutique officielle de Honor.

Un prix que l’on peut d’ailleurs faire baisser encore plus en faisant reprendre son ancien smartphone, car un bonus de reprise de 80 euros est valable pendant la durée de précommande du smartphone. Au final, suivant son modèle de smartphone, il est possible de passer en dessous de la barre des 600 euros ! Le Honor 200 Pro est également disponible chez Orange, avec ou sans forfait mobile.

Honor 200 Pro : un smartphone haut de gamme, mais sans tarif exorbitant

Avec son nouveau Honor 200 Pro, Honor a voulu proposer un appareil qui embarque tout l’attirail d’un smartphone haut de gamme, mais à un tarif très raisonnable. Écran, performances, photo et même autonomie, il coche toutes les cases d’un modèle premium.

Côté design, le Honor 200 Pro est un grand smartphone (écran de 6,78 pouces) aux dimensions relativement compactes (8,2 mm d’épaisseur et 199 g sur la balance) doté de matériaux premium : verre minéral sur la coque et tranches en aluminium. C’est un appareil à la prise en main confortable et qui respire la qualité.

Honor a naturellement intégré un écran OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une définition 1,5K (2700 par 1224 pixels). La marque affirme avoir particulièrement travaillé la luminosité de l’écran du smartphone : sur le papier, il est capable d’atteindre 4 000 cd/m² en pic de luminosité en HDR !

Côté photo, le Honor 200 Pro embarque trois capteurs à l’arrière et un capteur selfie à l’avant. Dans le dos du smartphone se trouvent ainsi :

un capteur principal Super Dynamic H9000 de 50 Mpx, avec stabilisation optique ;

un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx, avec un champ de vision de 112° ;

un téléobjectif Sony IMX856 de 50 Mpx, avec un zoom optique x2,5.

Bien équipé d’un point de vue matériel, Honor est allé encore plus loin en passant un partenariat avec le Studio Harcourt pour améliorer la qualité des portraits. Dans l’application photo, en activant le mode Harcourt, il est ainsi possible de prendre des portraits noir et blanc au rendu très convaincant.

Enfin, la fiche technique de ce smartphone est un quasi sans faute. Honor ne se moque pas de ses clients sur le stockage par exemple. Dans sa version de base, le Honor 200 Pro embarque 512 Go d’espace de stockage. À cela s’ajoute 12 Go de RAM et une puce haut de gamme Snapdragon 8s Gen 3, capable de faire tourner Genshin Impact à 60 images par seconde sans broncher.

Que comprend la gigantesque offre de précommande du Honor 200 Pro ?

On le disait plus haut, l’offre de précommande de Honor pour le lancement de son Honor 200 Pro est l’une des plus généreuses qui nous a été donné de voir ces derniers mois.

En précommandant le smartphone sur la boutique officielle de Honor, il est tout d’abord possible de faire descendre considérablement le tarif du smartphone, qui sera officiellement lancé au prix 799,90 euros le 26 juin prochain.

En appliquant le code APR2P dans le panier, une remise immédiate de 100 euros est appliquée ;

en faisant reprendre son ancien smartphone par Honor, un bonus de reprise de 80 euros est appliqué.

En utilisant ces deux réductions en même temps, le prix du Honor 200 Pro passe ainsi à moins de 620 euros.

À tout cela, Honor ajoute gratuitement deux cadeaux :

un casque audio Marshall Major IV d’une valeur de 149 euros ;

une montre connectée HONOR Watch GS 3 d’une valeur de 249 euros.

Notez pour finir que sur la boutique Honor les frais de livraison sont gratuits, qu’il est possible de payer en 3 ou 4 fois sans frais et enfin que la livraison est assurée en deux jours maximum. Difficile de trouver de meilleures conditions de vente. Le Honor 200 Pro est également disponible chez Orange, avec ou sans forfait mobile.