Honor Play 60 Plus : l’entrée de gamme veut jouer dans la cour des grands

Honor a lancé son Play 60 Plus en Chine, un smartphone qui défie les conventions de l'entrée de gamme. Entre écran 120 Hz et batterie XXL,

AprĂšs les Honor 200 et Honor 200 Pro, Honor vient de dĂ©gainer une nouvelle arme sur le marchĂ© chinois : le Play 60 Plus. Un smartphone qui, Ă premiĂšre vue, semble souffrir d’un dĂ©doublement de personnalitĂ©. D’un cĂŽtĂ©, des caractĂ©ristiques dignes du haut de gamme, de l’autre, des concessions Ă©tonnantes pour 2024.

Un Ă©cran qui souffle le chaud et le froid

Commençons par l’Ă©cran. D’un cĂŽtĂ©, on a droit Ă une dalle IPS LCD de 6,77 pouces capable d’atteindre un taux de rafraĂźchissement de 120 Hz. Du lourd. Mais attention, retour brutal Ă la rĂ©alitĂ© : la dĂ©finition est bloquĂ©e Ă 720p. Oui, vous avez bien lu, en 2024, Honor ose sortir un Ă©cran HD sur un smartphone qui n’est pas un simple entrĂ©e de gamme.

Sous le capot, les surprises continuent. Le Play 60 Plus embarque un Snapdragon 4 Gen 2, un processeur tout Ă fait honorable pour sa catĂ©gorie. CouplĂ© Ă 12 Go de RAM (oui, vous avez bien lu), ce smartphone promet des performances plus que correctes pour un usage quotidien. Mais le vrai tour de force, c’est sa batterie. Avec ses 6 000 mAh, le Play 60 Plus promet une autonomie monstrueuse. De quoi tenir facilement deux jours, voire plus. Et la charge rapide 35W est juste correcte.

CĂŽtĂ© photo, Honor fait dans le classique, voire le minimaliste. Un capteur principal de 50 mĂ©gapixels f/1.8, accompagnĂ© d’un capteur de profondeur de 2 mĂ©gapixels. Rien de rĂ©volutionnaire. Pour les selfies, un capteur de 5 mĂ©gapixels devrait faire le job, sans plus. Clairement, la photo n’est pas la prioritĂ© de ce smartphone.

Honor n’a pas lĂ©sinĂ© sur certains dĂ©tails qui font plaisir. Les haut-parleurs stĂ©rĂ©o promettent un son 300 % plus puissant que le modĂšle prĂ©cĂ©dent (Ă vĂ©rifier en conditions rĂ©elles). La certification IP64 assure une protection contre la poussiĂšre et les Ă©claboussures. Et, surprise, une prise jack 3,5 mm est de la partie. Par contre, pas de NFC au programme. Un choix Ă©tonnant en 2024, oĂč le paiement sans contact est devenu la norme.

En Chine, le Play 60 Plus est lancĂ© Ă partir de 1499 yuans, soit environ 190 euros pour la version 12/256 Go. Si ce smartphone venait Ă ĂȘtre commercialisĂ© en France, Ă quel prix serait-il proposĂ© ? Avec des caractĂ©ristiques aussi hĂ©tĂ©roclites, Honor semble tĂątonner pour trouver la formule magique. D’un cĂŽtĂ©, on a des Ă©lĂ©ments dignes du milieu de gamme (120 Hz, grosse batterie), de l’autre, des concessions difficiles Ă avaler (720p, pas de NFC). D’ailleurs, il changera certainement de nom s’il arrive en France un jour.