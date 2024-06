Avec le Honor 200, Honor veut reconquérir le marché des smartphones

En quelques mois, Honor aura lancé les Honor 200, Honor 200 Lite et Honor 200 Pro. La marque affiche de grandes ambitions sur le marché des smartphones et entend bien piquer des parts à ses concurrents. Tout cela notamment avec un Honor 200 qui se veut être un compromis entre milieu et haut de gamme.

Depuis un an, les chiffres de Honor sont encourageants : la marque regagne du terrain en Europe et affiche de grandes ambitions dans les années à venir. Et pour cela, l’une des stratégies est tout simplement de multiplier les modèles, avec des smartphones qui tendent vers le haut de gamme.

Chez Honor, il y a les Magic, avec le Magic 6 Pro en tête de proue, mais aussi la série à nombre, donc les 200 qui sont tous en France désormais : les Honor 200 Lite, 200 et 200 Pro. Concernant le Honor 200, c’est l’entre-deux, à 650 euros tout de même.

Un design auquel on est peu habitués

Écran aux bordures droite et gauche courbées, gros bloc photo en forme ovale en haut à gauche du dos et capteur photo dans un poinçon : le Honor 200 a un style qu’on ne voit pas souvent, sauf… chez Honor justement. Le tout pèse 187 grammes pour des dimensions de 161,5 par 74,6 par 7,7 millimètres.

En parlant de l’écran, il s’agit d’une dalle FHD+ de 6,7 pouces en Oled avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Pour la photo, le Honor 200 affiche un capteur photo principal Sony IMX906 de 50 Mpx, un téléobjectif x2,5 de 50 Mpx, un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx ainsi qu’un capteur selfie de 50 Mpx. Comme pour le 200 Pro, le Honor 200 profite du mode portrait façonné par Harcourt : la marque a signé avec le célèbre studio photo parisien pour réaliser le mode portrait de la série 200.

De la puissance à revendre

Le Honor 200 ne sera sans doute pas le smartphone le plus puissant à 650 euros, mais il entend proposer de belles performances. Pour cela, il s’appuie sur le SoC Snapdragon 7 Gen 3 de Qualcomm, couplé à un GPU Adreno 720. Côté RAM, on peut compter sur 8, 12 ou 16 Go de RAM. Et pour le stockage, c’est 256 ou 512 Go. Ce smartphone est lancé sous MagicOS 8.0 avec Android 14.

Pour alimenter le tout, ce smartphone Honor est équipé d’une batterie de 5200 mAh. Elle peut être rechargée à une puissance maximale de 100 W avec le protocole de charge SuperCharge du constructeur : c’est 67 W maximum en sans-fil.

Prix et disponibilité du Honor 200

Le Honor 200 sera disponible dans les coloris vert et noir à partir de 650 euros, dès le 25 juin. Mais dès maintenant, des précommandes sont ouvertes, avec une offre : 100 euros de réduction, 60 euros de bonus sur la reprise de votre ancien smartphone ainsi qu’un casque Marshall Major IV offert (120 euros environ).