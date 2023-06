Ventes de smartphones : Honor profite-t-il du départ d’Oppo, OnePlus et Realme d’Europe ?

Un rapport sur les ventes de Honor montre que les chiffres sont très bons pour le constructeur, notamment en Europe. La marque profite-t-elle de ses concurrents qui voient leurs chiffres de vente baisser, voire de ceux qui semblent partir du marché européen ?

Le cabinet d’études Counterpoint Research a publié une nouvelle note à propos des ventes de smartphones Honor. La marque chinoise connaît un rebond au niveau de ses expéditions, durant une période où nombre de ses concurrents connaissent un recul de leurs chiffres. En cause, un retrait de ces derniers sur certains marchés, y compris en Europe.

Honor : des ventes de smartphones en hausse

Sur l’ensemble des marchés qui excluent la Chine, Honor a vu ses expéditions presque quadrupler entre le premier trimestre 2022 et le premier de 2023. Tandis que « beaucoup d’autres ont affiché des baisses à deux chiffres », note le cabinet. Aussi, en un an, la marque a multiplié ses ventes par cinq en Europe, par six au Moyen-Orient et par huit en Afrique et en Amérique latine.

Counterpoint Research s’attend à une poursuite de la croissance pour la marque, puisqu’elle couvre toutes les gammes de prix, avec ses Honor X pour l’entrée de gamme, son Honor 70 pour le milieu de gamme et son Honor Magic 5 Pro pour le haut de gamme. Cependant, ce n’est pas le seul fabricant à connaître de la croissance : c’est aussi le cas de Samsung et d’Apple.

De la croissance qui trouve une logique

Il est à rappeler que Honor n’est indépendant de Huawei que depuis novembre 2020. Suite à l’embargo sur les services américains mis en place contre Huawei, les smartphones Huawei et les modèles de Honor ne pouvaient plus profiter des services Google. Une contrainte importante puisque beaucoup d’applications ne fonctionnaient tout simplement pas.

Depuis, Honor se relève et a récupéré du poil de la bête, en récupérant les services Google. Sa stratégie a apparemment payé : au lieu de se concentrer sur le rapport qualité/prix dans un marché très concurrentiel, Honor a tenté d’aller sur le haut de gamme, utilisant l’argument de la photo. Autre stratégie mise en place : la vente avec des opérateurs. En France, c’est avec Orange et SFR, et au niveau européen, les ventes de smartphones par ce canal représentent 40 % des ventes totales (cela monterait à 55 % en Europe de l’Ouest).

Un contexte concurrentiel favorable pour Honor

Nous l’avions révélé, il semblerait qu’Oppo puisse quitter le marché français et plus généralement l’Europe. OnePlus aussi est sur la sellette, ainsi que Realme. Les trois marques appartenant à la même maison mère. Dernier événement en date : la fermeture de la boutique en ligne d’Oppo en France. Si pour le moment rien ne confirme ce départ, les conséquences se voient déjà, y compris au niveau de la communication chez ces trois marques. En Allemagne, les ventes de smartphones Oppo et OnePlus ont déjà été suspendues en août 2022, ce qui peut aussi expliquer le regain d’intérêt pour Honor.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.