Plutôt HONOR Magic 6 Pro ou HONOR 200 Pro ? Ça va être difficile de choisir avec des prix pareils

Avec d’aussi grandes réductions sur ses deux meilleurs smartphones, HONOR va faire de l’ombre à la concurrence. Ce avant même de présenter son dernier smartphone pliant en Europe : le HONOR Magic V3.

Le HONOR Magic 6 Pro bénéficie de trois excellent capteurs photo. // Source : HONOR

Les vacances touchent à leur fin, vous voilà de nouveau coincé dans les transports, les embouteillages ou tout simplement chez vous avec un vieux smartphone qui a subi chutes dans le sable et bain d’eau salé ? N’en dites pas plus, HONOR a pensé à vous avec deux offres à très sérieusement considérer si vous devez vous rééquiper pour la rentrée.

Jusqu’au 15 septembre, le constructeur vous permet de profiter :

du HONOR Magic 6 Pro avec 300 euros de remise, et un bonus de reprise de 100 euros ;

du HONOR 200 Pro avec 150 euros de remise, et un bonus de reprise de 80 euros. Le casque Marshall Major IV est également offert.

Mieux, si vous êtes friands de nouveautés, le constructeur vous invite également à suivre sa conférence à l’IFA de Berlin le 5 septembre pour y découvrir en exclusivité le HONOR Magic V3, son dernier smartphone pliable.

HONOR Magic 6 Pro : un quasi-sans-faute

Salué par un très bon 9/10 de la part de la rédaction, le HONOR Magic 6 Pro a tout pour plaire, à commencer par son look unique. Son dos texturé laisse apparaître un module photo rond composé de trois capteurs photos de 50 + 50 + 180 mégapixels de définition.

Un triple module qui offre d’ailleurs des prestations assez exceptionnelles, tant sur la netteté des images que sur la qualité du détourage pour les portraits.

Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À l’avant, son bel écran AMOLED de 6,8 pouces à la justesse colorimétrique impressionnante lui permet de tout faire, de la simple navigation dans les menus au visionnage en plein soleil de votre série préférée. Son taux de rafraîchissement adaptatif lui permet de passer au besoin de 1 à 120 Hz, et sa luminosité maximale de 1300 nits le rend insensible à la lumière vive du soleil.

L’écran du Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Côté autonomie, ce smartphone très haut de gamme en a dans le ventre avec une très bonne batterie de 5 600 mAh, une charge rapide 80W et peut tenir deux jours en utilisation intensive. Qui dit mieux ?

HONOR 200 Pro : l’excellence photographique

En collaborant avec le célèbre studio Harcourt, HONOR ne se contente pas de proposer un smartphone performant en photo. Il prend également un parti pris artistique en appliquant le fameux effet noir et blanc et vignetté du studio photographique. De quoi obtenir des portraits du plus bel effet.

Le mode Portrait du HONOR 200 Pro, en partenariat avec le studio Harcourt. // Source : HONOR

Le HONOR 200 Pro se distingue aussi par d’autres caractéristiques notables. Son design, aussi fin qu’élégant, assure une prise en main confortable. Il est par ailleurs équipé d’un écran de 6,78 pouces, classé en tête de la catégorie « high-end » par DXOMARK, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Honor 200 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Sa configuration n’est pas en reste puisqu’il est équipé de 12 Go de RAM et d’un processeur Snapdragon 8s Gen 3. Il propose 512 Go de stockage par défaut, une capacité notable dans cette gamme de prix.

Sa batterie de 5 200 mAh assure plus d’une journée d’autonomie, avec une charge rapide de 100 W en filaire et 66 W en sans fil. Il se recharge entièrement en moins de 45 minutes.

Une offre de rentrée que vous allez aimer

HONOR propose deux offres qui vont vous permettre de profiter de ces smartphones sans les payer au prix fort :

Et parce que les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là, le constructeur vous donne rendez-vous le 5 septembre à l’IFA où il y présentera son HONOR Magic V3, que la rédaction a eu l’occasion de prendre en main.