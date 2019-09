La marque Honor a dévoilé son Honor Play 3 en Chine. Le smartphone succède étrangement au Honor Play avec une fiche technique revue à la baisse, et un prix très accessible.

Le Honor Play était l’un des smartphones de la fin d’année 2018. Avec le Pocophone F1, il représentait cette nouvelle génération de fleuron à prix cassé en intégrant le processeur haut de gamme de la marque, le Kirin 970. La marque lui offre désormais un successeur en Chine : le Honor Play 3. Non vous n’avez pas raté la sortie d’une génération, la marque semble simplement avoir décidé de sauter un numéro et ce n’est pas le seul changement apporté à la formule.

Un smartphone plus classique

Exit le SoC haut de gamme de la première génération, le Honor Play 3 intègre un Kirin 710F plus sage qui permet à la marque de rééquilibrer la fiche technique du téléphone. On retrouve ainsi un écran de 6,39 pouces IPS LCD de 1560 x 720 pixels reprenant le design du Honor View 20, avec un perçage en haut à gauche de l’écran pour la caméra 8 mégapixels en façade. À l’arrière, Honor intègre trois caméras, dont un appareil grand angle et un capteur de profondeur qui complètement l’appareil principal de 48 mégapixels f/1,8.

Signe qu’il s’agit d’un smartphone bas de gamme pour Honor, l’appareil intègre toujours l’éternel port micro USB avec un port jack 3,5 mm. Un chargeur de 10W est fourni pour recharger la batterie de 4000 mAh intégrée. La fiche technique ne fait mention d’aucun lecteur d’empreinte.

Prix plancher

Le Honor Play 3 est lancé en Chine à partir de 1000 yuans (125 euros HT environ) avec 64 Go de stockage et 4 Go de RAM. Difficile de savoir si ce produit sera proposé en France, d’autant que le fabricant Huawei a toujours des ennuis avec les États-Unis, bloquant la sortie de smartphones plus importants comme le Mate 30.