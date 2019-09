Pressenti pour cet hiver en Europe, le Honor 9X Pro a été lancé en Chine il y a deux mois. On apprend toutefois que la version européenne du terminal comporterait une différence notable face au modèle chinois : son capteur d’empreinte déménage pour se relocaliser au verso, à droite du triple capteur photo.

Identiques à une exception près. Alors que l’arrivée européenne du Honor 9X Pro est attendue dans les prochains mois, la version de l’appareil destinée au Vieux Continent se montre sous un jour légèrement différent de sa fausse jumelle, commercialisée en Chine depuis cet été. Des rendus repérés, et relayés, sur Twitter par @Sudhanshu1414, dévoilent un capteur d’empreintes placé au dos du modèle européen. La variante chinoise, elle, arborait le même capteur… mais sur son flanc droit.

Honor 9X Pro press renders for Europe. Rear mounted fingerprint scanner instead of the regular Side mounted one found on the Chinese variant.

