Honor relance sa boutique officielle : Honor 8X à 99 euros et Honor 20 à 297 euros

Honor relance aujourd'hui sa boutique officielle, et avec la manière. En effet, les remises immédiates se multiplient et se cumulent pour obtenir des prix parfois 50 % inférieurs à ceux du lancement. Une occasion parfaite pour s'équiper d'un smartphone comme les Honor 20 ou Honor 20 Pro, ou d'un wearable comme la très récente Honor MagicWatch 2.

Ce vendredi 14 février, dès minuit, Honor relance sa boutique officielle depuis le site Hihonor.com. Pour célébrer comme il se doit ce lancement, Honor propose plusieurs offres qu’il est possible de cumuler sur une grande partie de sa gamme smartphones, wearables et objets connectés. Pour certains produits, les réductions atteignent les 50 %. C’est le cas par exemple du Honor 8X, sous la barre des 100 euros, ou le Honor 20, affiché à un tarif encore jamais vu.

Les promotions qui accompagnent l’ouverture de cette boutique dureront du 14 au 27 février. Les meilleures offres sont disponibles jusqu’au 16 février inclus, ne tardez donc pas si l’une d’elles vous intéresse. Nous maintiendrons ensuite cet article à jour avec les différentes offres le temps de l’opération.

Le Honor 20 à 297,42 euros

Chaque année, Honor fait le même pari : proposer un smartphone au design travaillé avec une partie photo avancée, le tout dans un prix contenu. En 2019, c’est le Honor 20 qui relevait ce pari avec brio. Notamment grâce à sa quadruple caméra arrière, proposant un capteur principal de 48 mégapixels, un objectif ultra grand-angle, un objectif macro et enfin un capteur de distance pour le mode portrait. Le résultat ? Un smartphone polyvalent capable de prendre de très belles photos dans des situations diverses. Du côté du design, Honor a opté pour un poinçon dans l’écran qui permet de loger la caméra frontale de 32 mégapixels. Enfin, si vous recherchez le capteur d’empreintes digitales, vous le retrouverez sur la tranche du téléphone, au niveau du bouton de verrouillage. Un placement astucieux et trop rare, alors qu’il tombe très bien sous le pouce.

L’autre atout du Honor 20, c’était son prix de lancement attractif de 499 euros, rapidement ramené à 399 euros quelques semaines après. Quelques mois plus tard, Honor fait tomber le prix du Honor 20 à 297,42 euros, soit presque moitié moins cher. Pour le lancement de sa nouvelle boutique, Honor applique en effet une réduction immédiate de 50 euros, ce qui fait chuter le prix à 349,90 euros, auquel une remise de 15 % supplémentaire s’applique automatiquement lors de l’ajout dans le panier. Il est donc affiché actuellement à 297,42 euros, avec les frais de livraison offerts. En plus, un Honor Band 5 est offert.

Le Honor 20 Pro à 404 euros

Cette année, pour aller encore plus loin dans la photographie, Honor a sorti une version Pro de son Honor 20. Cette version haut de gamme propose, elle aussi, une quadruple caméra arrière, sauf qu’ici le capteur de profondeur est remplacé par un téléobjectif de 8 mégapixels et l’objectif principal passe d’une ouverture de f/1,8 à f/1,4. Dans les faits, ces deux différences techniques permettent au Honor 20 Pro de zoomer à x3 en optique (x5 en hybride), et surtout de capter plus de lumière grâce à une meilleure ouverture. Ainsi, les clichés avec de fortes plages dynamiques sont plus détaillés dans les zones d’ombres, et les photos de nuit sont nettes et réussies.

Lancé à 599 euros à la fin de l’été 2019, le Honor 20 Pro avait pour ambition de rivaliser avec les photophones les plus haut de gamme du marché. Maintenant qu’il est disponible au prix de 404 euros sur le site de Honor, une fois toutes les offres déduites (là encore avec les frais de port offerts), le Honor 20 Pro est probablement le meilleur photophone que l’on peut trouver dans cette tranche de prix. Un Honor Band 5 est également offert.

Le Honor 8X à 99 euros

Lancé à la fin de l’année 2018, le Honor 8X était considéré comme « le nouveau mètre étalon à 250 euros ». Un peu moins d’un an et demi plus tard, le Honor 8X reste un excellent smartphone, surtout lorsqu’il est proposé à moins de 100 euros comme aujourd’hui. Il écrase même toute la concurrence à ce prix. Côté performances, on retrouve le Kirin 710 avec 4 Go de RAM : un couple capable de proposer une navigation fluide, mais surtout de jouer à des jeux relativement gourmands sans saccades. L’écran de 6,5 pouces occupe une grande partie de la face avant : les bordures sont fines, et l’encoche qui loge les capteurs est relativement étroite.

Généralement proposé autour des 200 euros, le Honor 8X (en coloris rouge) bénéficie de 50 % de remise sur la boutique de Honor. Il est actuellement affiché au prix de 99 euros, après 50 % de remise lors de l’ajout au panier, soit une affaire en or pour quiconque à la recherche d’un nouveau smartphone abordable.

Le Honor 9X à 206 euros

Le Honor 9X est le successeur du Honor 8X. Il fait l’impasse sur l’encoche en proposant une caméra frontale de 16 mégapixels logée dans un mécanisme pop-up qui se dévoile lors de la prise de selfies. Ce choix de design permet au Honor 9X d’aborder un grand écran de 6,59 pouces lumineux et contrasté sans aucune encoche ou poinçon. Au dos, on retrouve une triple caméra à la configuration classique, mais efficace : les clichés capturés par le capteur principal et l’ultra grand-angle sont très souvent de qualités. Enfin, l’autre atout de ce Honor 9X, c’est l’autonomie : la batterie de 4 000 mAh peut alimenter le smartphone deux jours durant si l’utilisation est modérée.

Proposé au prix de 249 euros depuis le mois de novembre 2019, vous pouvez déjà profiter d’une belle remise sur le Honor 9X. En effet, il est proposé au prix de 206 euros sur la boutique officielle de Honor, une fois toutes les offres déduites.

La Honor MagicWatch 2 à partir de 143 euros

Honor ce n’est pas que des smartphones, c’est également tout un écosystème qui comprend des montres connectées. La Honor MagicWatch 2 est la dernière montre connectée de la marque, disponible sur le marché depuis 2 semaines seulement. Elle affiche un design moderne et sportif, avec un écran OLED de 1,2 pouce pour le format 42 mm, et 1,39 pouce pour le format 46 mm. Cet écran a l’avantage de profiter d’un mode Always On, qui continue d’afficher l’heure sans avoir besoin d’activer la montre. Cette fonctionnalité n’entache pas son autonomie qui s’élève à 7 jours pour la version 42 mm, et 14 jours pour la version 46 mm. Vous pouvez compter sur cette montre pour consulter vos notifications, mais aussi suivre votre activité sportive de près grâce à différents capteurs. Elle est capable de mesurer la distance parcourue (avec sa puce GPS), le rythme du cœur ou encore la qualité de votre sommeil.

À peine lancée, la Honor MagicWatch 2 est déjà en promotion sur la boutique de Honor. D’ordinaire la version 42 mm est vendue au prix de 179 euros, la version 46 mm quant à elle est affichée à 199 euros. Pour célébrer le lancement de la boutique, ces deux montres sont respectivement vendues aux prix de 143 et 159 euros.