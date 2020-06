Pour moins de 150 euros, le Honor 9A propose triple caméra et grande batterie

Après la sortie du Honor 9X Pro, Honor s'attaque désormais au marché des smartphones à petit prix avec le Honor 9A. Un appareil qui profite d'un très bon rapport qualité-prix puisqu'il est lancé dans quelques jours à moins de 150 euros.

Honor se prépare à lancer un tout nouveau smartphone dans sa large gamme de produits. Il s’agit du Honor 9A, un appareil qui se veut très accessible avec un prix de 149 euros seulement. Un tarif agressif qui n’empêche pas le Honor 9A d’afficher des caractéristiques techniques musclées, particulièrement dans le domaine de la photographie et de l’autonomie.

Un appareil qui mise sur l’autonomie

Alors que l’autonomie peut être un point délaissé dans le monde des smartphones à petit prix, le Honor 9A affiche une batterie imposante. Avec ses 5000 mAh, elle promet de longues heures d’utilisation sans s’essouffler. D’une part parce qu’elle dispose d’une grande capacité, d’autre part les autres composants du Honor 9A sont peu gourmands en énergie.

En effet, le Honor 9A est équipé du processeur Mediatek Helio P22 avec 3 Go de RAM. C’est une puce peu énergivore qui offre une expérience fluide pour les utilisations classiques de navigation et de consommation du contenu (vidéo en streaming, réseaux sociaux), et même certains jeux.

Un design travaillé

Malgré son petit prix, le design du Honor 9A n’a pas été négligé. Comme souvent chez Honor, le dos du téléphone est usiné pour qu’il reflète joliment la lumière. Le dos est découpé à deux endroits, pour loger le capteur d’empreinte, mais aussi le module photo comprenant capteurs et flash.

À l’avant, le Honor 9A peut se targuer d’avoir un écran qui occupe 88 % de la face avant. La dalle IPS LCD de 6,3 pouces (1600 x 720) est découpée d’une petite encoche en forme de goutte d’eau. Celle-ci permet de profiter pleinement de la diagonale de l’écran pour lire des vidéos sans gêne.

Un smartphone équipé pour la photo

La firme chinoise a décidé d’équiper son Honor 9A d’un triple capteur photo arrière, et ce même avec un prix ne dépassant pas les 150 euros. La configuration est certes classique, mais offre une expérience polyvalente à l’utilisateur. Voici comment le triple capteur photo est configuré :

capteur principal de 13 mégapixels à ouverture f/1,8

objectif ultra grand-angle de 120° avec capteur de 5 mégapixels à ouverture f/2,2

capteur de profondeur de 2 mégapixels à ouverture f/2,4

Et pour stocker toutes les photos et vidéos prises par le smartphone, vous pouvez compter sur une mémoire interne de 64 Go extensible jusqu’à 512 Go avec une carte microSD.

Honor 9A et les Huawei Mobile Services

Le Honor 9A profite des Huawei Mobile Services (HMS), l’écosystème de services du groupe Huawei et Honor. Ainsi, le Honor 9A profite de l’AppGallery, la boutique d’application des HMS. Cette dernière continue son développement et attire de plus en plus d’applications pensées pour les Européens. Pour en découvrir plus sur les Huawei Mobile Services, vous pouvez consulter notre article consacré à ce sujet.

Des outils sont également à disposition pour faciliter la transition vers les Huawei Mobile Services. L’application Phone Clone permet par exemple de copier des applications de son ancien téléphone vers son nouvel appareil. Tandis que l’application Petal Search facilite la recherche d’applications sur Internet en compilant plusieurs sources sûres de téléchargement.

Honor 9A : lancement imminent

Le Honor 9A est aujourd’hui l’un des smartphones les plus abordables de la marque. En effet, il sera lancé au tarif attractif de 149 euros, à partir du 1er juillet en France. Il sera disponible dans deux coloris différents, Midnight Black et Phantom Blue, que vous pouvez déjà admirer sur le site de Honor.