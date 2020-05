Sécurité, applications, données : que change vraiment AppGallery sur le Honor 9X Pro ?

En plus des nombreuses caractéristiques que l’on retrouve normalement dans des téléphones haut de gamme, le Honor 9X Pro repose sur les HMS (Huawei Mobile Services). Un écosystème qui n’a rien à envier aux principaux acteurs du secteur en termes de sécurité... et même d'applications.

Lancé à la mi-avril, le Honor 9X Pro a pour ambition de se placer comme un smartphone aussi polyvalent qu’accessible. Cette version plus musclée du Honor 9X classique embarque ainsi une puce Kirin 810 gravée en 7nm, 6 Go de RAM, 256 Go de stockage interne, un module photo triple capteur et une batterie de 4 000 mAh. Il a aussi une particularité importante : c’est l’un des premiers smartphones de Honor à bénéficier des Huawei Mobile Services, ou HMS. Mais à quoi servent-ils et que changent-ils concrètement ?

La sécurité au coeur du Honor 9X Pro

Avec le Honor 9X Pro, Honor livre un smartphone qui fait l’impasse sur les traditionnels services mobiles de Google, au profit des HMS. Concrètement, cela signifie que vous ne passerez plus par le Google Play Store pour récupérer vos applications favorites, mais par l’AppGallery. Les habitué(e)s des GMS, et ils/elles sont nombreux.ses, peuvent légitimement se demander si cela peut poser des problèmes de sécurité. Rassurons-les tout de suite : non.

À l’instar des autres acteurs du marché, cette nouvelle boutique d’application virtuelle prend la sécurité de ses utilisateurs particulièrement à cœur. Ainsi, la plateforme vérifie que les applications ne comportent aucune backdoors, failles de sécurité ou qu’elles ne collectent pas d’informations sur l’utilisateur sans son autorisation.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

De même, l’AppGallery surveille tout comportement malveillant potentiellement initié par les applications, telles que l’écoute illégale des utilisateurs, l’enregistrement de l’activité à l’écran, ou la prise de captures d’écran et intervient en cas d’infraction. Vous pouvez donc utiliser vos applis préférées sur votre Honor 9X Pro sans risquer de voir vos informations personnelles filer dans la nature.

L’AppGallery, une boutique en constante expansion

En plus d’avoir une équipe de développeurs qui s’assure chaque jour qu’aucune application ne porte atteinte à votre vie privée, l’AppGallery s’appuie sur l’intelligence artificielle et une flopée d’algorithmes pour vous proposer des applications qui vous correspondent vraiment.

Du fait de son jeune âge, l’AppGallery dispose d’un catalogue d’application en constante croissance. Des applis qui comprennent non seulement des jeux mobiles, mais aussi des services de navigation GPS (comme Coyote), des apps d’information (France 24) ou même les applications officielles des opérateurs mobile (comme SFR et Moi). Et la boutique continue d’attirer de nouveaux développeurs puisque Twitter, Deezer ou encore Tinder sont désormais disponibles au téléchargement.

Vos applications préférées s’invitent sur le Honor 9X Pro

De même, il est possible en effet de retrouver les applications normalement absentes de l’AppGallery, comme Facebook Messenger ou Instagram directement sur son Honor 9X Pro. Pour ce faire, il suffit de télécharger l’application Phone Clone (également disponible sur l’AppStore et le Google Play Store), un service imaginé pour transférer le contenu de votre ancien téléphone Android ou iOS vers votre smartphone Honor.

Par son intermédiaire, il est possible de récupérer sur le Honor 9X Pro tous vos fichiers personnels, tels que vos photos, vos vidéos ou vos SMS. Mais aussi toutes les applications issus de votre ancien appareil, dont celles qui sont absentes de l’AppGallery.

Une autre solution consiste à se tourner vers le logiciel de bureau HiSuite (disponible sur Windows et MacOS). Là aussi, vous pouvez récupérer la sauvegarde de votre ancien téléphone, sur votre ordinateur cette fois, pour la transférer sur votre Honor 9X Pro.

Une offre sur le Honor 9X Pro pour profiter des HMS dans les meilleures conditions

Le Honor 9X Pro est donc un très bon moyen de profiter des HMS en toute sérénité et sécurité. D’autant que Honor met à votre disposition tous les moyens pour profiter d’une expérience utilisateur similaire à celle d’un smartphone tournant sous les GMS. Cela dit, le constructeur a décidé d’aller plus loin en appliquant une promotion sur le Honor 9X Pro, pour en faire un smartphone au rapport qualité-prix très intéressant.

De fait, le Honor 9X Pro est proposé à 199 euros sur la boutique officielle de Honor, grâce à une remise immédiate de 50 euros sous forme de code. Attention cependant, cette offre n’est valable que les 12 et 13 mai prochain.