Honor MagicBook Pro : l’annonce d’un très bon rapport performances-prix

Honor France a confirmé le lancement du Honor MagicBook Pro 2020. Une machine qui utilise les derniers processeurs AMD pour promettre de belles performances à petit prix.

La gamme MagicBook de Honor est l’une des très bonnes surprises cette année sur le marché des PC portables. En tirant parti des processeurs AMD Ryzen, la marque chinoise est capable de proposer des machines avec un excellent rapport qualité-prix. Des ordinateurs suffisamment bons pour être facilement recommandés. Le Honor MagicBook 14 que nous avons testé était en fait un clone du MateBook D de Huawei, avec un prix de vente plus faible. La marque revient en cette fin d’année avec son premier « fleuron », le MagicBook Pro.

Si ce nom vous dit peut-être quelque chose, c’est parce que Honor a déjà présenté un produit avec le même nom en Chine. On parle ici du lancement en France. Et la surprise, c’est que la machine change d’écurie. Exit la plateforme Intel Core 10e génération, Honor retourne chez AMD pour le lancement en France.

Grand écran et AMD Ryzen 4000

Pour séduire une clientèle plus professionnelle, comme semble l’indiquer le nom de l’appareil, Honor a commencé par agrandir la diagonale d’affichage : 16,1 pouces au format 16:9. On aurait aimé au passage un changement de ratio pour du 16:10 voir du 2:3 qui sont plus pratiques pour travailler, mais cela aurait probablement engendré un surcoût sur la facture. L’écran Full HD utilise une dalle IPS mat avec une couverture à 100% du spectre sRGB.

L’autre force de ce produit est sans aucun doute son processeur AMD Ryzen 5 4600H cadencé à 3 Ghz (Turbo à 4 GHz). Il utilise la dernière architecture en date, AMD Zen 2 gravée en 7 nm, et propose un TDP de 45W ce qui indique qu’il s’agit d’un processeur plutôt pensé pour les performances que l’autonomie. C’est peut-être l’un des meilleurs choix sur le marché des processeurs pour PC portable en cette fin d’année. En attendant de savoir ce que les processeurs Intel 11e Gen peuvent donner, même s’ils devraient coûter plus cher.

Le processeur est épaulé par 16 Go de RAM DDR4 2666 MHz et un stockage SSD PCI Express de 512 Go. On peut aussi compter sur une batterie de 56Wh pour atteindre les 8 heures et 30 minutes d’autonomie promises par la marque. La recharge se fera par USB-C avec le chargeur 65W fourni.

Connexions encore limitées chez AMD

Si nous n’avons rien à redire sur le choix d’AMD pour atteindre un bon rapport performances-prix, on doit tout de même souligner le retard du côté de la connectivité face à ce que propose Intel. Le sans-fil se limite au Wi-Fi 5 (et au Bluetooth 5.0), alors que le Wi-Fi 6 se généralise chez Intel. De même, on ne compte qu’un seul port USB-C, limité à la charge et au transfert de données, alors qu’Intel pousse l’adoption de sa technologie Thunderbolt qui permet d’utiliser pleinement l’USB-C pour tous les usages promis.

Heureusement, Honor propose tout de même ici trois ports USB Type-A (USB 3.0) et un port HDMI, ce qui permettra de connecter facilement les périphériques classiques et un écran externe.

Haut-parleur, webcam et lecteur d’empreinte

Honor continue d’intégrer la caméra de son ordinateur au clavier. D’après la marque, cela permet notamment de pouvoir désactiver physiquement la caméra en pressant la touche du clavier, ce qui peut rassurer les utilisateurs vis-à-vis de leur vie privée. C’était vrai il fut un temps, mais désormais les autres marques proposent de plus en plus de caméras intégrées au-dessus de l’écran, même lorsqu’il est borderless, avec des caches physiques. Mais là encore, l’explication se trouve peut-être dans le coût de fabrication d’une telle solution.

Pour l’identification biométrique, il faudra passer par le classique lecteur d’empreintes au niveau du bouton d’alimentation. C’est une solution efficace et qui a fait ses preuves. Elle a d’ailleurs l’avantage de forcément mieux gérer le port du masque qu’une reconnaissance du visage. Avec l’intégration d’un écran de 16 pouces, l’ordinateur a forcément gagné en taille au niveau de sa base. Honor a choisi d’utiliser cet espace pour intégrer des haut-parleurs de chaque côté du clavier. Il faudra attendre un test pour voir ce que peut donner le son de cette solution.

Un prix très agressif sous la barre des 900 euros

Honor annonce que le MagicBook Pro sera disponible à partir du 8 septembre au tarif conseillé de 899,90 euros. C’est déjà un prix plutôt agressif pour une machine utilisant un AMD Ryzen 5 4600H. La marque y ajoute 100 euros de remise pendant la période de lancement, entre le 8 et 27 septembre.

L’ordinateur sera disponible chez Boulanger et sur la boutique de la marque HiHonor.