Honor MagicBook Pro 2020 : la montée en gamme passe par de l’Intel Core de 10e gen et un GPU dédié

Honor vient de présenter le MagicBook Pro 2020 en Chine, un ordinateur portable sous Windows 10 Home équipé d'un grand écran de 16,1 pouces de diagonale. Nous attendons désormais son annonce en Europe.

Avec les sanctions américaines qui ont privé Huawei de ses accords avec Google, il y a un an, Honor a également été touché de plein fouet. La marque chinoise a alors suivi la stratégie de Huawei en diversifiant son portefeuille de produits, avec des bracelets, mais aussi des ordinateurs portables.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs PC portables du moment ? On a la réponse

Nous avons ainsi découvert et testé le Honor MagicBook 14 sous Windows 10 Home, calqué sur un modèle de Huawei, avec un très bon rapport qualité-prix : un design fin, un écran Full HD en 14 pouces, un SSD de 256 ou 512 Go et surtout le CPU AMD Radeon Vega 8 qui offre une puce graphique AMD Radeon Vega.

Le Honor MagicBook Pro 2020 propose un grand écran avec davantage de performances

Mai 2020, Honor vient de dévoiler un nouveau modèle en Chine : le MagicBook Pro 2020. Exit AMD, place à Intel avec un produit qui sera assurément plus cher. Du côé du CPU, vous avez le choix entre les Intel Core i5-10210U – Core i7-10510U (et donc gravés en 14nm) associés à un GPU dédié GeForce MX350 (2 Go de mémoire DDR5). Une solution graphique entrée de gamme de Nvidia, mais qui permet de proposer des performances au-dessus de l’iGPU d’Intel qui est vraiment à la traîne.

Honor a fait le choix d’un écran LCD avec une diagonale de 16,1 pouces (définition Full HD), mais avec des bordures amincies ce qui permet d’intégrer l’ensemble dans un boitier d’ordinateur portable de 15,6 pouces.

Avec un SSD de 512 Go de SSD et 16 Go mémoire RAM DDR4 (2666 MHz), les économies sont plutôt à aller chercher sur du côté des connectiques (pas de Wi-Fi 6) ou encore de la caméra frontale (HD, 1 mégapixel).

On salue néanmoins les connectiques relativement complètes : HDMI, USB Type-C, trois ports USB 3.0, un port casque au format 3,5 mm, le Bluetooth 5.0, mais aussi un son Dolby Atmos et un clavier rétroéclairé. Honor annonce également une autonomie de 14 heures, une donnée qu’il faudra vérifier.

Disponibles uniquement en Chine, deux versions ont été annoncées :

Avec Intel Core i5 : 5 999 yuans, soit environ 780 euros HT

Avec Intel Core i7 : 6 699 yuans, soit environ 870 euros HT

Honor ayant prévu un événement le 19 mai prochain, ces deux produits pourraient être annoncés à ce moment-là.