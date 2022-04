LG va fournir un écran pliable au futur fleuron HP et servira Apple

LG Display ne compte pas laisser le marché de l'écran pliable sur PC à Samsung. Le géant coréen va fournir une dalle pliable à HP et travaille déjà avec Apple.

Doucement, mais surement, le marché des PC portable pourrait adopter des design pliant comme la fait celui des smartphones. En début d’année, Asus a dévoilé son ZenBook 17 Fold Oled développé avec le chinois Boe et on sait que Samsung propose aussi son écran Flex Note pliable aux fabricants. LG Display ne devrait pas rester à l’écart de ce nouveau marché, comme l’analyse PatentlyApple.

Une collaboration avec HP et Apple

C’est le média The Elec qui révèle que LG Display devrait fournir HP avec des dalles Oled pliables pour PC portable. LG Display travaillerait ensuite sur une nouvelle génération de dalles Oled pliable avec Apple. La dalle aurait le droit à une protection en verre ultrafin plutôt qu’une protection en plastique. C’est l’un des points faibles des écrans pliables de première génération, sur lequel Samsung a déjà travaillé.

Les fabricants d’écrans ne sont pas les seuls sur ce terrain. En janvier, Intel a présenté une plateforme pour essayer de créer cette tendance du PC portable pliant. La firme avait alors promis plusieurs lancements en 2022. On peut imaginer que ce PC portable pliant développé par HP soit l’un d’eux. On parle d’un écran 4K (3840 x 2160 pixels) de 17 pouces qui serait capable de se replier pour avoir une diagonale de seulement 11 pouces. L’idée est de permettre enfin de réunir ultraportabilité et confort d’affichage.

Il est intéressant d’apprendre qu’Apple travaille aussi sur ce sujet. Jusqu’à présent, la firme a toujours refusé d’ajouter un écran tactile à ses Mac, les laissant exclusifs aux appareils sous iOS et iPad OS. On a donc du mal à imaginer un MacBook pliant débarquant du jour au lendemain. Pourtant, la firme a aussi pris le soin de préparer son avenir en rendant compatibles les applications iOS sur Mac en même temps que le passage à Apple Silicon de ses ordinateurs.

