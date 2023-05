HP et ses cartouches d’encre : une romance qui coûte cher

Le secteur des imprimantes peut être surprenant. Par exemple, HP vend des imprimantes à des prix très compétitifs, mais insiste fortement pour que les consommateurs utilisent ses cartouches d'encre originales, qui sont relativement chères. Cette pratique fait l'objet d'une bataille de longue date entre HP et les défenseurs des consommateurs. Récemment, HP a renforcé ses protections techniques contre les encres de fournisseurs tiers, au point où certaines imprimantes refusent de fonctionner si une cartouche d'encre d'un autre fabricant est insérée.

Le secteur des imprimantes est étonnant. Autant les produits sont plutôt ennuyeux d’un point de vue technologique, autant les fabricants d’imprimantes peuvent nous surprendre. L’année dernière, on vous avait évoqué l’histoire des imprimantes multifonctions Canon qui refusent de numériser lorsqu’un de leurs réservoirs d’encre est vide. Une pratique détestable qui a donné lieu à un recours collectif aux États-Unis. Et, ensuite, ceux qui utilisent un DRM… pour leurs cartouches d’encre.

HP nous vend des imprimantes à des prix défiant toute concurrence. On se dit alors : « Super, je vais pouvoir imprimer tous mes documents sans me ruiner ». Mais attendez un peu, il y a un petit hic. HP ne se contente pas de vendre des imprimantes abordables. Non, non, ils ont une autre petite surprise pour nous.

Vous avez besoin de nouvelles cartouches d’encre ? Pas de problème, HP en vend aussi. En fait, ils insistent un peu (beaucoup) pour que vous utilisiez leurs propres cartouches. Vous voulez utiliser une cartouche d’encre moins chère d’un autre fabricant ? HP n’aime pas ça.

Une bataille qui dure depuis des années

C’est une bataille qui dure depuis des années entre HP et les défenseurs des consommateurs. HP souhaite que les utilisateurs utilisent uniquement ses cartouches d’encre originales, qui sont relativement chères, tandis que les consommateurs et leurs défenseurs militent pour la liberté de choix du fabricant de cartouches.

Actuellement, HP renforce ses protections techniques contre l’encre des fournisseurs tiers. Auparavant, différents modèles d’imprimantes HP affichaient un avertissement lorsqu’une cartouche d’encre d’un autre fabricant était insérée. Maintenant, les imprimantes refusent tout simplement de fonctionner, comme le rapporte le journal The Telegraph, citant plusieurs plaintes d’utilisateurs.

De récentes mises à jour de firmware empêchent de plus en plus l’utilisation de cartouches d’encre tierces. HP justifie ces mises à jour par la nécessité de « protéger contre les malwares ». C’est bien sûr totalement logique : qui n’a pas peur que son imprimante soit piratée par une cartouche d’encre non-HP ?

Ensuite, on atteint le summum du sarcasme : HP prétend que l’utilisation de ses cartouches garantit « une performance et une qualité optimales ». Bien sûr, tout cela n’a rien à voir avec la volonté de maximiser les bénéfices. Et le pire, c’est qu’ils semblent réussir à convaincre certains consommateurs. Après tout, qui voudrait risquer une attaque de malware à cause d’une cartouche d’encre de mauvaise qualité ?

