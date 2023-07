Ces PC gamers HP en solde sont parfaits pour profiter du déluge de jeux de la fin d’année

Cette année, les soldes d’été de Rue du Commerce semblent placés sous le signe du gaming. Après les cartes graphiques, c’est au tour des PC gamer d’arriver sur le devant de la scène.

Avec les gammes Omen et Victus, HP propose des laptops taillés pour le jeu doté d’un excellent rapport qualité-prix. Des machines dotées de configurations solides qui embarquent les dernières générations de CPU et GPU existantes et qui proposent des performances optimales en jeu.

Afin de contenter tous les profils de joueurs, ainsi que leur porte-monnaie, HP a décidé de doter ses machines d’une grande variété de configurations matérielles. Que vous soyez un inconditionnel de Nvidia ou que vous juriez uniquement par des configurations full AMD, il y a fort à parier que vous trouverez ce qu’il vous faut parmi les machines disponibles chez Rue du Commerce.

Les offres PC gamer HP en bref :

Le HP Omen full AMD en promotion à 1 199,99 euros

Avec ce modèle issu de la gamme Omen, HP nous livre une machine entièrement équipée en AMD qui s’articule autour du duo constitué d’un Ryzen 7 6800H et d’une Radeon RX 6650M. Une paire pour le moins efficace qui est ici supportée par la bagatelle de 32 Go de RAM et par un SSD de 1 To. Une configuration solide qui mise sur l’efficacité et qui fait des merveilles pour le jeu en QHD, y compris sur des titres récents.

L’affichage, de son côté, est assuré par un dalle IPS QHD (le fameux 2K) de 16 pouces, qui se démarque grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 3 ms. Sa luminosité de 300 nits et la présence d’un revêtement antireflet et d’une protection contre le scintillement et la lumière bleue lui permettent de proposer un affichage clair et fluide en toute circonstance.

Pour ne rien gâcher, le constructeur a décidé d’installer cette fiche technique plutôt bien achalandée dans un châssis tout en sobriété, loin de l’image que l’on se fait d’un PC gamer, mais qui sait rester pratique. Trois ports USB Type-A SuperSpeed, un port Ethernet et un lecteur de carte viennent garnir ses flancs pour parer à toutes les éventualités.

Le HP Omen 16 bénéficie actuellement d’une ristourne de 200 euros qui fait tomber son prix à 1 199, 99 euros.

Le HP Victus 16 à partir de 1 099,99 euros

Si votre cœur penche plus du côté de Nvidia, le Victus 16 constitue une excellente alternative au Omen. Si cette machine est, elle aussi, équipée d’un CPU AMD, le Ryzen 5 7640HS, sa fiche technique est en revanche complétée par une GeForce RTX 4060. 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go viennent s’ajouter à l’équation pour constituer une configuration de jeu équilibrée, capable de tenir la cadence sur les jeux du moment.

Concernant l’écran, c’est une dalle Full HD de 16 pouces qui vous attend. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, vous pourrez jouer sans craindre les ralentissements et autres désagréments du même acabit.

S’il est équipé pour le jeu, le HP Victus est aussi un PC qui mise sur la polyvalence et qui pourra vous accompagner durant toutes vos activités, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Une webcam Widevision 720p dotée d’une réduction de bruit active, deux haut-parleurs Bang & Olufsen, une large variété au niveau de la connectique (Ethernet, lecteur de carte SD, HDMI 2.1, USB type-A SuperSpeed et USB Type-C SuperSpeed)… Vous ne manquerez de rien.

Pour les soldes d’été, Rue du Commerce vous propose de découvrir le HP Victus 16 équipé d’une GeForce RTX 4060 pour 1 099,99 euros. Une jolie réduction de 300 euros pour une machine diablement efficace.

Et si vous cherchez une machine avec un peu plus de pêche, sachez que Rue du Commerce dispose aussi HP Victus 16, doté d’une fiche technique supérieure. La RTX 4060 cède la place à sa grande sœur, la RTX 4070 tandis que le processeur devient un Ryzen 7 7840HS. Son écran monte aussi en gamme, puisqu’il affiche désormais une définition QHD

De quoi obtenir une augmentation significative des performances en jeu, sans pour autant que le budget n’explose, surtout en cette période de soldes. Le HP Victus 16 équipé d’une GeForce RTX 4070 bénéficie d’une réduction de 300 euros qui le fait tomber à 1 399,99 euros.