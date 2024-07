La fin du cauchemar HP : les imprimantes laser retrouvent leur liberté

HP vient de prendre une décision qui fera le bonheur de nombreux utilisateurs : l'abandon de ses imprimantes laser HP+. Ces modèles, qui nécessitaient une connexion permanente au cloud, ont été la source de nombreuses frustrations.

Une imprimante qui refuse de fonctionner sans connexion internet. Non, ce n’est pas de la science-fiction, c’était bien la réalité avec certaines imprimantes HP. Mais face au tollé des utilisateurs, le géant de l’impression fait marche arrière. Retour sur un fiasco technologique et une leçon d’humilité pour HP.

Le concept HP+ : l’idée qui semblait géniale… sur le papier

Tout a commencé avec une idée qui, sur le papier, semblait révolutionnaire : HP+. Le concept ? Des imprimantes laser moins chères à l’achat, mais connectées en permanence au cloud HP. L’objectif affiché était d’offrir plus de sécurité, une garantie prolongée et des fonctionnalités d’impression cloud. Mais en réalité, c’était aussi (et surtout) un moyen pour HP de s’assurer que ses clients n’utilisent que des cartouches de toner d’origine.

Le hic ? Cette connexion permanente était obligatoire. Impossible de l’éteindre, même temporairement. En achetant une imprimante HP+ série E, les clients signaient pour une dépendance totale à internet. Un choix qui s’est rapidement révélé problématique.

La réaction des utilisateurs ne s’est pas fait attendre. Sur les forums et les sites d’avis, les commentaires négatifs ont afflué. « HP – déteste les imprimantes« , pouvait-on lire sur Reddit. Et pour cause : impossible d’imprimer un simple document sans connexion internet. Une contrainte difficilement acceptable pour de nombreux utilisateurs, en particulier dans des environnements professionnels.

HP a tenté de justifier cette approche dans sa FAQ : « HP+ nécessite un compte HP, une connexion Internet et l’utilisation de toner ou d’encre HP d’origine pendant toute la durée de vie de l’imprimante« . Mais cette transparence tardive n’a pas suffi à calmer les esprits.

Face à ce tollé, HP a fini par prendre la décision qui s’imposait : l’abandon progressif des imprimantes laser HP+. Dans un communiqué, l’entreprise reconnaît que « certains clients dans des environnements de bureau gérés par l’informatique ne sont pas en mesure de répondre aux exigences de connectivité cloud pour HP+« .

Concrètement, cela signifie que les modèles comme le Laserjet M110we, M209dwe, ou encore le Pro MFP 3102fdwe ne seront plus commercialisés. Les versions standards de ces imprimantes, sans l’ajout « e » dans leur nom, restent disponibles.

Si HP+ disparaît des imprimantes laser, le concept survit sur les modèles à jet d’encre. La différence ? Les utilisateurs auront désormais le choix d’activer ou non le service lors de la configuration initiale.