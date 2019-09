Allier légèreté et matériaux recyclés, c’est un peu le but de HP avec son Elite Dragonfly. Fils spirituel de l’EliteBook 1030 x360, l’appareil se présente comme un ultraportable convertible de 13 pouces, conçu pour les professionnels. Son principal atout est toutefois d’être extrêmement léger, avec seulement 990 grammes sur la balance.

Presque aussi aérien qu’un Swift 7 2019 d’Acer (qui pèse pour sa part tout juste 890 grammes), l’Elite Dragonfly de HP pourrait bien faire mouche auprès des entreprises. Présenté cette semaine par la firme américaine, ce nouvel ultraportable convertible de 13 pouces mise sur la sécurité, l’autonomie et la mobilité. Outre son poids riquiqui, l’Elite Dragonfly promet une autonomie maximale de 24 heures 30 sur le modèle doté de la plus grosse batterie.

Un laptop pro qui a la fibre écolo

« L’innovation de HP permet aux entreprises de dépasser le statu quo grâce à des PC incroyablement légers, puissants et hautement sécurisés », indiquait un des cadres de HP à Neowin. « Nous proposons l’ultraportable pour entreprises le plus léger du monde, tout en réimaginant comment la technologie permet aux professionnels d’êtres plus efficaces », a-t-il ajouté.

De manière plus factuelle, et si HP ne dévoile pas encore toutes les spécifications techniques de son appareil, l’Elite Dragonfly embarque notamment des processeurs Intel Core vPro à basse consommation (de huitième génération). Une gamme de processeurs plus sécurisée que les Intel Core grand public et que l’on retrouve fréquemment sur les terminaux pensés avant tout pour le monde de l’entreprise. Pour plus de sécurité, HP mise aussi sur l’identification par reconnaissance faciale. Intégrés au-dessus de l’écran, de part et d’autre de la webcam, les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale n’empêchent pas le laptop de profiter d’un écran aux bordures amincies, avec un ratio écran/châssis annoncé à 86 %.

Côté connectique, HP propose un port USB 3.1 Type Gen 1 Type A, deux ports Thunderbolt 3 et une sortie HDMI 1.4b. Un stylet est également fourni avec le convertible, qui profite de haut-parleurs fabriqués grâce au recyclage de déchets plastiques glanés dans les océans et sur les plages. HP promet d’utiliser ces matériaux recyclés pour ses haut-parleurs jusqu’en 2020.

L’Elite Dragonfly arrivera sur le marché à compter du 25 octobre prochain, à un tarif de départ annoncé à 1549 dollars outre-Atlantique.