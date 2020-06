HTC Desire 20 Pro et U20 5G tout juste annoncés et dépourvus de la saveur d’antan

HTC vient d'officialiser deux smartphones, les HTC Desire 20 Pro et HTC U20 5G. On ne parle pas de produits commercialisés en Europe, ils sont pour le moment réservés à leur marché domestique : Taïwan.

HTC est toujours vivant, mais la firme taïwanaise n’est plus du tout ce qu’elle était. Elle conçoit toujours le casque de réalité virtuelle Vive, néanmoins sa branche dédiée aux smartphones a été rachetée par Google. Malgré ce rachat, HTC conçoit toujours des smartphones que l’on trouve désormais uniquement à Taïwan, son marché domestique.

HTC U20 5G et Desire 20 Pro : deux smartphones qui n’ont rien d’innovant

Ce sont deux smartphones milieu de gamme qui ont été annoncés. Le HTC U20 5G compatible avec la 5G, il utilise le SoC Snapdragon 765G. Le HTC Desire 20 Pro n’est pas 5G, il tourne avec un SoC Snapdragon 665. Les deux smartphones ont une conception quelque peu différente, bien que dans les deux cas on retrouve des bords incurvés et un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière.

Vraiment ce que l’on constate sur ces deux smartphones, c’est qu’ils n’ont plus rien à voir avec la fougue que l’on appréciait chez HTC. En effet, le constructeur taïwanais s’est bien souvent montré avant-gardiste, avec des innovations uniques… les deux smartphones présentés ce jour n’ont rien d’innovant. Le HTC U20 5G, par exemple, possède un écran poinçonné de 6,5 pouces (Full HD +) avec quatre caméras à l’arrière.

Le Desire 20 Pro est le plus basique des deux nouveaux téléphones HTC, il reprend les lignes du HTC U12 Life. À l’arrière se trouve un module à quatre caméras intégrées verticalement. La caméra principale fait 48 mégapixels (f/1,8), encore une fois… rien de surprenant.

On ne peut leur reprocher d’avoir de mauvaises caractéristiques, la batterie fait 5000 mAh, port casque, microSD et NFC sont de la partie, mais ces smartphones HTC n’ont plus que leur patronyme pour briller. Pour l’instant, nous ne connaissons que le prix de lancement du HTC U20 5G, soit 18 990 dollars taïwanais (environ 560 euros).