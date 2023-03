Le Huawei Store fête ses 3 ans : découvrez des remises et avantages exclusifs

Trois ans déjà que le Huawei Store existe. À l'occasion de cet anniversaire, la marque a prévu de belles surprises. Des remises sur une large sélection de produits, des avantages exclusifs (achats groupés, points doublés, coupons), un paiement en 4 fois sans frais, ou encore la livraison en deux jours, Huawei a mis le paquet.

Huawei, ce n’est pas que des smartphones. Depuis son arrivée en France, la marque chinoise a largement diversifié son catalogue de produits. Autant de références disponibles sur le Huawei Store, la boutique officielle du constructeur, qui comprend des PC portables, des montres connectées, des tablettes, ou encore des écouteurs sans fil.

Pour fêter les 3 ans de sa boutique en ligne, Huawei propose jusqu’au 19 mars de belles remises sur ses produits phares. Voici notre sélection des meilleurs bons plans de cet anniversaire :

Une série d’avantages exceptionnels

Pour marquer cette date clé, Huawei vous fait profiter davantage exclusifs, disponibles uniquement depuis sa boutique en ligne. En plus des réductions applicables sur une grande partie de son catalogue, Huawei vous permet d’obtenir certains produits à petit prix grâce aux achats groupés. Vous pouvez ainsi vous offrir les écouteurs sans fil FreeBuds SE pour seulement 1,99 euro en les associant à certains modèles d’ordinateurs, de smartphones ou encore de montres connectées.

En complément, si vous souscrivez à la newsletter, Huawei vous offre un coupon supplémentaire de 10 euros valable immédiatement sur votre panier. Les utilisateurs peuvent également obtenir le coupon en rejoignant le groupe de fans sur Facebook.

Huawei double aussi vos points de fidélité. Ainsi, jusqu’au 19 mars, chaque fois que vous dépensez 100 euros, la marque vous crédite de 200 points. Cumulés, ces derniers vous permettent ensuite d’obtenir des remises, 100 points équivalant à 1 euro de réduction sur votre panier.

Enfin, les plus curieux pourront découvrir en avant-première les futures innovations de Huawei, lors d’un évènement spécial organisé le 18 mars prochain à Paris.

Le MateBook D 14 i5 8/512 Go est à 599 euros

Équipé d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération avec 8 Go de RAM LPDDR4X et 512 Go de stockage SSD, le MateBook D 14 allie brillamment performance et compacité.

Avec ses 15,9 mm d’épaisseur et son poids plume de 1,38 kg, ce PC portable peut vous accompagner partout, que ce soit en cours, en vacances ou en déplacement professionnel. En plus, il est équipé du Wi-Fi 6, la nouvelle norme de réseau sans fil qui allie rapidité et intelligence dans la répartition du débit entre vos appareils.

Doté d’une belle autonomie de plus de 10 heures, le MateBook D 14 ne vous lâchera pas au beau milieu de la journée. Si malgré tout vous craignez d’être à court de batterie, 15 minutes de charge en USB-C à 65 W suffisent pour gagner 2 heures d’utilisation.

Pratique et confortable pour les yeux, ce PC embarque un écran FHD+ de 14 pouces capable de s’ouvrir à 180 degrés et certifié TÜV Rheinland pour sa faible émission en lumière bleue. Ne cherchez pas la webcam sur ses fines bordures, celle-ci est discrètement cachée sous une touche pop-up du clavier.

Enfin, même s’il est compact, le MateBook D 14 comporte sur les côtés du châssis les ports les plus essentiels, dont l’USB 2.0, l’USB 3.2 gen 1, le HDMI, l’USB-C, ainsi que la traditionnelle prise casque.

À l’occasion des 3 ans du Huawei Store, ce PC portable tournant sous Windows 11 est affiché à 599 euros au lieu de 899 euros.

Vous préférez un écran plus grand ? Le MateBook D 15 doté d’un processeur AMD Ryzen 5 5500U, de 8 Go de RAM et de 512 Go en SSD est à seulement 549,99 € au lieu de 849,99 euros. Huawei affiche aussi son MateBook D 16 équipé d’un processeur Intel Core i5 12450H avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD à 799,99 euros au lieu de 999,99 euros.

La Huawei Watch GT 3 Pro Classic est à 279,99 euros

Lancée en 2022, la Watch GT 3 Pro est l’une des montres connectées les plus élégantes et les plus robustes du marché. Huawei a opté pour les matériaux les plus nobles, à savoir le titane pour son boîtier de 46 mm, le verre saphir pour protéger son écran AMOLED de 1,43 pouce, ainsi que le cuir pour son bracelet.

Si elle arbore un design raffiné, la Watch GT 3 Pro est surtout appréciée pour ses fonctionnalités avancées en matière de suivi de la santé. En plus de prendre en continu votre fréquence cardiaque et de vous alerter en cas de dépassement de seuil, cette montre connectée mesure aussi le SpO2, surveille votre niveau de stress et analyse la qualité de votre sommeil. En prime, elle vous permet de réaliser un électrocardiogramme (ECG), une fonction habituellement réservée aux modèles les plus premium.

Côté sport, la Watch GT 3 Pro est assez complète puisqu’elle prend en charge plus de 100 activités physiques différentes, y compris la natation et la plongée grâce à la certification IP68 et 5 ATM.

Grâce à son GPS intégré, vous pouvez enregistrer tous vos parcours de running, de randonnée, ou encore de vélo, et connaître l’efficacité de chacun de vos entraînements sans utiliser votre smartphone. Pour suivre votre rythme effréné et ne pas vous lâcher pendant que vous en avez le plus besoin, cette montre connectée dispose d’une large autonomie allant jusqu’à 14 jours.

Jusqu’au 19 mars, cette montre connectée haut de gamme profite d’une belle remise de 120 euros et voit son prix chuter de 399,99 à 279,99 euros.

Vous préférez un modèle plus compact ? Huawei propose également la Watch GT 3 Classic de 42 mm avec un écran AMOLED de 1,32 pouce à 199,99 euros au lieu de 249,99 euros.

Les écouteurs FreeBuds Pro 2 sont à 159,99 euros

Conçus en partenariat avec le spécialiste audio Devialet, les FreeBuds Pro 2 offrent un son riche, puissant et de haute qualité certifié Hi-Res. La marque chinoise a mis le paquet pour offrir un confort d’écoute en toutes circonstances. Que vous soyez dans les transports, sur un tapis de course ou encore au travail, ces écouteurs sans fil haut de gamme vous permettent de vous immerger pleinement dans votre musique.

Les FreeBuds Pro 2 embarquent en effet une technologie de réduction active du bruit relativement puissante, puisqu’elle atténue automatiquement et intelligemment les sons indésirables jusqu’à 47 dB. Grâce à cette avancée, les appels sont, eux aussi, d’une grande clarté.

Rien ne pourra vous perturber durant l’écoute de vos playlists préférées, pas même le manque de batterie. Ces écouteurs sans fil affichant une belle autonomie de 30 heures avec le boîtier de charge fourni.

Autant de qualités qui ont permis aux Freebuds Pro 2 d’obtenir l’excellente note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid. En plus, jusqu’au 19 mars, ces écouteurs sans fil, exceptionnellement accompagnés d’un étui de protection pour leur boîtier, sont à 159,99 euros au lieu de 219,99 euros.

Les produits présentés dans cet article ne sont pas les seuls en promotion : toutes les offres Huawei sont disponibles ici.