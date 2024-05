Huawei MateBook X Pro (2024) : nous avons pris en main l’ultrabook ultime qui allie finesse et puissance

Si vous cherchez un ordinateur portable à la fois fin, puissant et équipé d'un écran de qualité supérieure, le Huawei MateBook X Pro pourrait bien être l'ultrabook qu'il vous faut.

Huawei a dévoilé hier de nouveaux produits, dont une tablette et une montre, et parmi eux se trouve le Huawei MateBook X Pro, un ordinateur portable ultrafin et puissant.

Un écran OLED de qualité professionnelle

Le Huawei MateBook X Pro est équipé d’une dalle OLED de 14,2 pouces qui présente une très haute définition de 3 120 x 2 080 pixels. Cet écran devrait pouvoir afficher une luminosité maximale de 1 000 cd/m² et 600 cd/m² sur tout l’écran.

Les espaces colorimétriques Adobe RVB, sRGB et P3 sont annoncés avec un écart de couleur Delta E inférieur à 1, ce qui garantit une fidélité des couleurs presque parfaite.

Le taux de rafraîchissement monte à 120 Hz et le temps de réponse à une milliseconde. Enfin, cet écran est tactile, ce qui permet de profiter des quelques fonctions Windows associées.

Une puissance de calcul élevée

Le Huawei MateBook X Pro est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 9 avec un TDP allant jusqu’à 40 watts, ce qui devrait assurer une puissance de calcul élevée. Une RAM de 32 Go et un SSD de 2 To sont proposés.

Au final, le Huawei MateBook X Pro ne fait « que » 13,5 millimètres d’épaisseur, ce qui en fait un ordinateur portable très fin.

Il est équipé de deux Thunderbolt 4 et d’un USB Type C, ce qui permet de connecter des écrans externes ou des supports de stockage externes à l’aide d’une station d’accueil.

La batterie de 70 Wh peut être chargée jusqu’à 90 watts et donc en peu de temps. Six haut-parleurs individuels et quatre microphones sont intégrés. La webcam filme en Full HD et le WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) et le Bluetooth 5.3 sont pris en charge.

Ce que nous en pensons

Nous avons eu l’occasion de tester le Huawei MateBook X Pro et le premier élément qui nous a immédiatement impressionnés fut la taille du touchpad, généreusement dimensionné pour une navigation fluide et précise.

La finesse de la machine est également impressionnante, alliant élégance et portabilité sans compromettre la robustesse. Cette finesse n’est pas juste esthétique.

Fidèle à la réputation de la gamme, les finitions du MateBook X Pro sont impeccables. Tout est bien assemblé, ce qui témoigne du soin apporté par Huawei à la qualité de construction. Il est évident que ce modèle est issu d’une des gammes les plus établies de Huawei.

Pour rappel, le MateBook X Pro est conçu pour offrir un équilibre optimal entre poids, dimensions et puissance, ce qui en fait une alternative ultrabook aux options de Dell, Lenovo ou encore HP.

Bref, une belle mise à jour de cette gamme qui a désormais plusieurs années.