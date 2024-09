Le top 3 des recommandations de PC portables testés ce mois d’août 2024

L’été a été riche en tech ! Ce mois-ci, les PC portables ont de la puissance à revendre. Frandroid vous dévoile ses trois laptops favoris testés durant ce mois d’août.

Les marques ont été nombreuses cet été à présenter et sortir de nouveaux produits aux fiches techniques alléchantes. Smartphones, montres connectées, écouteurs… mais aussi PC portables ont animé le mois dernier. Nous avons testé de nombreux modèles et ce sont les meilleurs ordinateurs portables de trois marques bien différentes qui nous ont marqués.

Au menu, de la puissance et encore de la puissance : ce top 3 met clairement à l’honneur des machines haut de gamme qui ne font pas de compromis. C’est parti !

Razer Blade 18 (2024) Le meilleur laptop gaming

Notre test du Razer Blade 18 (2024) a mis en lumière un PC portable premium particulièrement puissant, conçu pour les gamers et les créatifs. Ce modèle, fidèle à la tradition Razer, nous a impressionné par sa qualité de fabrication, sa puissance et son système de refroidissement efficace. Équipé d’un grand écran IPS LCD 4K parfaitement calibré, il introduit le port Thunderbolt 5, qui promet une grande longévité. La carte RTX 4090 et le SoC Intel Core i9-14900HX que Razer y a glissé incarnent ce qui se fait de mieux actuellement sur du portable.

Malgré une foultitude de qualités, on relèvera tout de même deux faiblesses : la qualité audio est en deçà des attentes, et le prix est désespérément élevé. Malgré ces petits défauts, le Razer Blade 18 fait partie du haut du panier pour le gaming et la création.

ASUS Zenbook S 16 (UM5606) Le 16 pouces costaud

Asus peaufine sa gamme de Zenbook avec le modèle S 16. Celui-ci est un grand ultraportable de 16 pouces, ainsi que le premier PC équipé du processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 — assisté de 32 Go de RAM. Ce SoC de la team rouge, avec son GPU intégré, s’avère redoutable.

Cette réussite se retrouve aussi dans le design du laptop avec un châssis en ceraluminium, un nouvel alliage. Résultat : le laptop d’Asus est à la fois puissant et peu encombrant (1,5 kg), le top pour les nomades qui ont besoin d’une machine costaude. Sans compter que la connectique est très généreuse. Une machine idéale pour les créatifs en mouvement.

Crédit photo : OtaXou

Huawei MateBook X Pro (2024) Le créatif le plus léger

9 /10

Tellement léger (980 g) Superbe écran OLED en 120 Hz

Superbe écran OLED en 120 Hz Bonne autonomie

Huawei ne se laisse pas abattre et continue sur sa lancée en matière de PC portables. Le Matebook X Pro se place clairement comme un concurrent des MacBook Pro — une sacrée tâche.

Il se destine lui aussi aux créatifs ou professionnels qui veulent une machine à emmener partout : fin, élégant, super léger, le MateBook a tout pour plaire — sauf une connectique un peu en deçà. L’écran Oled de 14 pouces révèle lors de son test d’excellents résultats de calibration colorimétrique et une belle luminosité. Avec jusqu’à 12 heures d’autonomie, une puce Intel Core Ultra 7 ou 9 et 32 Go de RAM, il y a de quoi faire pour tenir tête aux mastodontes du secteur. On regrettera seulement un tarif un poil élevé.

