Voici l’intérieur très pratique de cette sublime voiture électrique chinoise conçue avec Huawei

Dévoilée au mois de juillet, la nouvelle Stelato S9T nous montre désormais son poste de conduite. Cette voiture électrique familiale se veut aussi pratique qu’élégante, avec un intérieur très accueillant.

Crédit : Stelato

Si vous n’avez encore jamais entendu parler de Stelato, c’est tout à fait normal. Et pour cause, cette marque est toute récente, puisqu’elle a levé le voile sur sa première voiture en juillet 2024 seulement. Basée en Chine, elle est en fait née de l’alliance entre le groupe BAIC et le géant de la tech Huawei.

Un grand break pratique

La firme chinoise commercialise déjà une grande berline électrique, connue sous le nom de Stelato S9. Et voilà que cette rivale de la Mercedes EQS et de la BMW i7 se décline dans une toute nouvelle version break, baptisée S9T (pour Touring). Celle-ci avait été montrée pour la toute première fois au mois de juillet 2025. Mais à cette époque, le constructeur ne nous avait pas encore montré son poste de conduite. C’est désormais chose faite, par l’intermédiaire de son compte Weibo officiel. On y découvre alors sans surprise un intérieur repris de la berline.

Crédit : Stelato

Le conducteur profite d’un grand écran tactile de 15,6 pouces, qui fait appel au système d’infodivertissement HarmonyOS 4.0 fourni par Huawei. Il est associé à un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces ainsi qu’à un affichage qui semble de même taille pour le passager. Ce n’est pas tout, car nous retrouvons aussi deux écrans pour afficher les images issues des rétroviseurs-caméras.

Si Stelato a fait comme avec sa berline, le break devrait aussi avoir le droit au grand écran de 32 pouces rétractable dans le plafond pour les passagers arrière. Ces derniers devraient d’ailleurs être très bien installés sur la banquette comprenant deux places séparées par une console centrale. Surtout que l’empattement de 3,05 mètres promet une excellente habitabilité. Le break électrique mesure au total 5,16 mètres de long pour 2 mètres de large et 1,49 mètre de haut. Il a également le droit à un siège passager anti-gravité, qui permet de s’allonger confortablement.

Stelato S9 // Source : Stelato

Les réglages sont évidemment électriques et la banquette peut aussi se rabattre avec un simple bouton. Le site Car News China précise également que la Stelato S9T a le droit à un éclairage d’ambiance offrant 16,8 millions de couleurs. En revanche, pas un mot pour le moment sur le volume de coffre. Ce dernier devrait être en hausse par rapport à celui de la berline. À noter que la voiture a le droit à un compartiment dont la température peut aller de -6 à 50°C si besoin.

Plus de 1 300 kilomètres d’autonomie

Pour le moment, le constructeur n’a pas encore dévoilé toutes les informations au sujet de sa nouvelle voiture électrique. On sait cependant qu’elle sera déclinée en quatre couleurs, et qu’elle aura le droit à la conduite autonome. Elle fait pour cela appel à quatre capteurs LiDAR, de quoi atteindre sans doute le niveau 3. Sous son capot, le break électrique se décline en deux versions. La première est 100 % électrique et délivre une puissance maximale de 304 chevaux. Elle a le droit à une batterie de 100 kWh.

Crédit : Stelato

Celle-ci offre une autonomie très généreuse de 801 kilomètres selon le cycle chinois CTLC, ce qui donne environ 680 kilomètres avec l’homologation WLTP, capable de se recharger de 30 à 80 % en 15 minutes. Ce n’est pas tout, car une autre version est aussi disponible dans le catalogue, dotée d’un prolongateur d’autonomie. Celle-ci fait appel à un moteur essence 1,5 litre de 158 chevaux. Deux batteries sont proposées, à savoir 37 ou 53,4 kWh dans cette déclinaison.

L’autonomie maximale est alors annoncée à 1 305 kilomètres CLTC, soit environ 1 100 kilomètres WLTP. Pour le moment, le prix de la nouvelle Stelato S9T n’a pas encore été confirmé, mais les premières estimations tablent sur un ticket d’entrée à partir de 350 000 yuans. Ce qui équivaut à environ 41 600 euros selon le taux de change actuel.

Cependant, la voiture sera soumise aux droits de douane si elle finit un jour par arriver en Europe – ce qui semble assez peu probable, même si une Aito M9, une marque cousine de Stelato dans la galaxie Huawei, avait été aperçue à Paris en février 2025.