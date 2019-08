La puce Kirin 990 qui équipera les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro va être officiellement présentée au début du mois de septembre.

Chaque année, Huawei intègre son SoC dernier cri à sa gamme Mate. En 2019, cette donne ne changera pas puisque les Mate 30 et Mate 30 Pro devraient très vraisemblablement embarquer le futur Kirin 990.

Cette nouvelle puce sera la réponse de HiSilicon — filiale de Huawei — au Snapdragon 855 de Qualcomm qui équipe la grande majorité des smartphones haut de gamme de l’année. Bonne nouvelle, nous connaissons désormais la date à laquelle sera officiellement présenté le Kirin 990.

Début septembre

Dans une brève vidéo publiée sur YouTube, le groupe chinois donne en effet rendez-vous le 6 septembre prochain pour découvrir les nouveautés du Kirin 990. L’événement sera sans doute organisé en marge du salon de l’IFA à Berlin qui a lieu à la même période.

Au passage, on notera que Huawei confirme le nom de la future puce dans le titre de ladite vidéo, mais nous n’avons pas affaire ici à une grosse surprise.

Au-delà de la phrase assez convenue nous invitant à « repenser l’évolution », on peut clairement voir qu’il est fait mention de la 5G. Huawei HiSilicon s’inscrit donc dans l’air du temps et devrait consacrer une bonne partie de son annonce au modem 5G du Kirin 990 et à ses améliorations.

En ce qui concerne les promesses du Kirin 990, nous pourrions rappeler que ce dernier permettrait aux Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro de filmer des vidéos 4K à 60 images par seconde.