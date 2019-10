Un premier unboxing du Huawei Mate X montre la présence dans sa boite d'une petite pochette portefeuille pour ranger le téléphone. Il ne manque lui manque plus que la possibilité de s'accrocher à la ceinture...

Le Huawei Mate X a été présenté en début d’année, lors du Mobile World Congress. Il devait sortir rapidement après, mais les aléas rencontrés par le Samsung Galaxy Fold ont décidé le constructeur chinois à retravailler sa copie pour s’assurer qu’un tel souci n’arriverait pas sur son smartphone pliable.

Huit mois plus tard, le Huawei Mate X arrive dans le commerce en Chine et les fans peuvent enfin poser leurs mains sur ce nouveau bijou de technologie. Sur les réseaux sociaux, on peut donc observer les premiers déballages et ainsi constater que la boite du smartphone pliable est à la hauteur de ce que l’on est en droit d’attendre d’un téléphone proposé à plus de 2200 euros.

Mate X unboxing reveal similar carrying case as Huawei-Gentlemonster smart glasses.#HuaweiMateX pic.twitter.com/XFuzeClyNM — Teme (特米) (@RODENT950) October 13, 2019

En raison de son revêtement d’écran en plastique — indispensable pour le moment pour qu’il puisse plier –, beaucoup ont peur de la durabilité de cet écran fragile orienté vers l’extérieur. Huawei a apparemment souhaité rassurer en proposant une housse de protection directement dans la boite du Mate X.

Protéger un tel smartphone n’est pas évident et les premières coques présentées par Huawei empêchaient même de déplier l’appareil. Ici, Huawei a fait le choix de fournir une housse de transport rappelant ces pochettes que certains accrochaient à leur ceinture à une époque, ou encore un étui à lunettes.

Il faut avouer qu’on imagine assez mal une telle housse dans une poche de pantalon et cela signifie qu’il faudrait garder son téléphone dans son sac si l’on souhaite le protéger au maximum. C’est un peu dommage pour un objet que l’on consulte aussi régulièrement.

Il existera bien évidemment plusieurs moyens différents de protéger le Huawei Mate X, mais il est certain que ce format est loin d’être simple à défendre contre les rayures…