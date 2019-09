La sortie du Huawei Mate X est prévue en Chine pour le mois d’octobre d’après un représentant de la marque.

Lors de la conférence de présentation des Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro, le patron de la branche consommateurs de la marque, Richard Yu, est brièvement revenu sur le Mate X, le smartphone pliable du géant chinois. L’événement n’était qu’une occasion de revenir sur les prouesses techniques dont jouit ce produit. Le représentant de la firme en a aussi profité pour glisser que l’appareil allait très rapidement être commercialisé.

Une information confirmée par un autre représentant de Huawei sur Weibo dont le post a été repéré et traduit par Gizmochina. On y apprend que la commercialisation du Huawei Mate X est prévue pour le mois d’octobre en Chine.

Or, il y a fort à parier que ce smartphone pliable ne sorte pas des frontières du marché chinois, du moins pas dans un premier temps.

À l’instar des Mate 30 et Mate 30 Pro, les services et applications Google ne seront pas disponibles par défaut sur le Mate X. Et on retiendra surtout que dans la course au premier smartphone pliable, Samsung semble avoir remporté la bataille avec son Galaxy Fold, même si celui-ci a aussi connu quelques déboires.

Notons qu’une deuxième version du Huawei Mate X, plus puissante, serait déjà prévue.