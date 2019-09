À l’IFA, Huawei ne met pas son Mate X particulièrement en avant, mais l’a tout de même évoqué. On apprend donc qu’une seconde version du smartphone pliable avec un SoC plus puissant est d’ores et déjà prévue.

Les annonces de smartphones ne sont pas particulièrement nombreuses à l’IFA 2019 et la majorité des regards se tourne donc tout naturellement vers le plus impressionnant d’entre eux, le Samsung Galaxy Fold. De son côté, Huawei mise surtout sur ses écouteurs sans fil, mais le constructeur chinois ne pouvait pas offrir ce boulevard à son concurrent et se devait également de faire parler de son propre smartphone pliable, le Huawei Mate X.

Kris Carlon, journaliste pour AndroidAuthority indique sur Twitter avoir rencontré Richard Yu, le CEO de Huawei. Ce dernier aurait ainsi affirmé que le Huawei Mate X était prêt à sortir, mais que la marque préférait attendre le support des développeurs. Cela devrait permettre au smartphone de sortir avec un maximum d’applications compatibles et ainsi rendre l’expérience plus agréable. Rappelons que les smartphones pliables n’en sont encore qu’à leurs balbutiements et que tout reste encore à prouver sur ce marché. Le premier qui trouvera la « killer app » justifiant son form factor pourrait bien rentrer dans l’histoire.

Une version plus puissante

Parallèlement à cela, Richard Yu annonce que deux versions du téléphone sont prévues à l’heure actuelle. La première, telle que nous la connaissons, disponible le mois prochain (en octobre donc), et une seconde version, prévue pour plus tard, équipée d’une puce Kirin 990. Rappelons que ce dernier présente l’intérêt d’intégrer directement le modem 5G et repose sur une architecture à 2+2+4 cœurs pour des performances annoncées comme 6 % supérieures au Snapdragon 855 et une consommation d’énergie 20 % plus efficace.

Richard Yu just told reporters Huawei could ship the #MateX now if it wanted to but is waiting on developer support. Two versions possible: a Kirin 980 next month and a 990 version after. pic.twitter.com/0PpiEjhOUl — Kris Carlon (@kriscarlon) September 6, 2019

Reste maintenant à savoir si les utilisateurs prendront le risque de se jeter sur le premier modèle en sachant qu’une déclinaison supérieure est prévue dans la roadmap.