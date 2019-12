Avant Noël, la Fnac baisse les prix des meilleurs smartphones milieu de gamme de Huawei

La frénésie de Noël arrive à grands pas, et tous les achats qui vont avec. Pour faire quelques précieuses économies, la Fnac propose des remises sur trois excellents smartphones Huawei de milieu de gamme : le Huawei P Smart 2019, le Huawei P Smart Z et le Huawei Nova 5T.

Vous n’avez pas profité du Black Friday pour faire vos cadeaux de Noël ? La Fnac joue les prolongations en proposant des remises sur les téléphones de milieu de gamme de Huawei. Déjà proposés à des tarifs compétitifs, ces smartphones de Huawei sont encore plus intéressants lorsqu’ils sont en promotions. Ils feront de très beaux cadeaux à mettre sous le sapin.

Le Huawei P Smart 2019 à 189 euros

Sorti en France au début de l’année 2019, le Huawei P Smart 2019 est longtemps resté la référence du milieu de gamme de la firme chinoise. Il faut dire qu’il a de sérieux arguments en sa faveur et ne fait pas de compromis malgré un prix accessible. Comprenez qu’il ne souffre d’aucune faiblesse : l’écran LCD de 6,21 pouces est de très bonne facture, les performances permettent de tout faire tourner de manière fluide et la partie photo est très convaincante dans de bonnes conditions lumineuses. Si vous ne savez pas trop quel smartphone offrir à un proche pour Noël, le Huawei P Smart 2019 est un appareil convient au plus grand nombre.

Habituellement affiché à un prix de 219 euros, le Huawei P Smart 2019 bénéficie d’une remise immédiate de 40 euros sur le site de la Fnac, faisant ainsi baisser son prix à 189 euros.

Le Huawei P Smart Z à 219 euros

Également sorti au cours de l’année 2019, le Huawei P Smart Z présente une caractéristique originale que l’on trouve rarement dans cette gamme de prix. En effet, il est équipé d’une caméra frontale logée dans un mécanisme rétractable : c’est-à-dire que l’appareil photo ne se dévoile qu’en cas de nécessité. Cela permet de profiter d’une grande surface d’écran de 6,59 pouces qui n’est pas découpée d’une encoche ou d’un poinçon. Pour le reste, le Huawei P Smart Z partage une bonne partie de sa fiche technique avec le Huawei P Smart 2019, à l’exception de l’autonomie qui est encore meilleure ici.

Lancé à un prix de 249 euros pendant le printemps, le Huawei P Smart Z est maintenant affiché à 219 euros à la Fnac grâce à une remise immédiate de 30 euros.

Le Huawei Nova 5T à 399 euros

Le Huawei Nova 5T vous dit quelque chose ? C’est normal, puisqu’il partage une bonne partie de sa fiche technique avec le Honor 20, ce qui est une très bonne chose. Il hérite ainsi du même processeur haut de gamme, des mêmes capacités photo et du même positionnement tarifaire agressif. Le design du Huawei Nova 5T comprend deux particularités appréciables. Tout d’abord l’écran est poinçonné pour profiter d’une plus grande surface d’écran. Et surtout, le capteur d’empreinte digitale est positionné sur le côté droit : un emplacement rare, qui tombe pourtant parfaitement sous le pouce.

Vous pouvez retrouver le Huawei Nova 5T au prix de 399 euros sur le site de la Fnac. Un excellent rapport qualité-prix pour un smartphone avec une fiche technique musclée.