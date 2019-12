Huawei aurait déjà vendu 12 millions de Mate 30 et Mate 30 Pro dans le monde

Depuis le lancement des smartphones en septembre dernier, Huawei aurait vendu 12 millions de Mate 30 et Mate 30 Pro dans le monde. Une hausse de 5 millions par rapport au mois dernier, mais on est encore loin des 20 millions attendus par le constructeur chinois.

En septembre dernier, lors de l’annonce de ses Mate 30 et Mate 30 Pro, Huawei voyait les choses en grand. Le constructeur chinois clamait alors haut et fort son ambition de vendre 20 millions de ses nouveaux smartphones dans le monde. Trois mois plus tard, le résultat n’est pas encore là.

En effet, comme l’affirment les sources industrielles de l’agence chinoise Sina, reprise par GSM Arena, Huawei aurait écoulé 12 millions de Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro à travers le monde depuis le lancement de ses deux derniers smartphones haut de gamme. Si on est encore loin des 20 millions attendus par le constructeur chinois, c’est tout de même une forte hausse par rapport aux 7 millions annoncés le mois dernier et, selon Sina, « il est attendu que la gamme parvienne à dépasser l’objectif des 20 millions d’unités vendues ».

Surtout, cela paraît surprenant compte tenu de l’annonce faite par Huawei il y a quelques jours, que 10 millions de ses smartphones étaient désormais équipés d’EMUI 10. Or, les Mate 30 et Mate 30 Pro sont justement lancés avec EMUI 10. On ignore néanmoins combien de ces smartphones ont été commercialisés en Chine — où les utilisateurs n’ont pas besoin des Google Mobile Services — et combien l’ont été en Inde ou en Europe.

Pour rappel, le Huawei Mate 30 Pro a été lancé en France le 9 décembre dernier. Le smartphone est proposé sans les services et applications Google, ce qui peut être un frein à l’achat pour le grand public.