EMUI 10 : plus de 10 millions de smartphones Huawei profitent d’Android 10

Huawei a annoncé que ce sont désormais plus de 10 millions de smartphones Huawei et Honor qui profitent d'EMUI 10, la nouvelle interface du constructeur basée sur Android 10.

Huawei a été parmi les premiers constructeurs de smartphones sous Android à adapter Android 10 à son propre système d’exploitation, grâce à EMUI 10. Dès septembre, le constructeur a ainsi lancé les versions bêta pour ses P30 et P30 Pro, et a également proposé de nouvelles versions des smartphones — avec de nouveaux coloris — sortant directement sous EMUI 10.

En fin de semaine dernière, Huawei a finalement communiqué sur la forte adoption d’Android 10 sur ses propres appareils. En effet, comme le rapporte le site chinois MyDrivers, Huawei a indiqué que plus de 10 millions de ses smartphones bénéficiaient désormais d’EMUI 10.

D’un à dix millions en un mois

Un chiffre d’autant plus impressionnant qu’il n’était que d’un million il y a un mois. Il faut dire que Huawei et Honor ont mis les bouchées doubles ces derniers mois en proposant EMUI 10 et Magic UI 3 sur un grand nombre de smartphones parmi lesquels on compte des modèles haut de gamme, mais également des appareils d’entrée de gamme. Vous pouvez d’ailleurs retrouver la liste complète des smartphones ici, accompagnée du calendrier de déploiement prévu.

Pour rappel, même si les nouveaux smartphones Huawei comme le Mate 30 Pro, ne peuvent pas bénéficier des services Google, ils restent basés sur Android et profitent tout de même des mises à jour. EMUI 10 est en effet basé sur AOSP, la version open source d’Android, et peut donc être modifié par le constructeur chinois pour tirer parti des ajouts d’Android 10. Le Huawei Mate 30 Pro est ainsi le premier smartphone de la marque lancé nativement sous EMUI 10.