Huawei P40 Lite discrètement officialisé en attendant les gros morceaux

Le Huawei P40 Lite a été dévoilé en toute discrétion sur le site espagnol de Huawei. L'occasion de découvrir une date de lancement en Europe ainsi que quelques caractéristiques et un design très proches de celui du Nova 6 SE.

Le Huawei P40 Lite a d’ores et déjà été officialisé en toute discrétion. C’est donc le premier de la série des Huawei P40 a été dévoilé par son constructeur. En effet, sur le site marchand espagnol de la marque, on peut voir qu’un compte à rebours a été lancé pour l’ouverture du magasin en ligne de Huawei. À cette occasion, quelques offres sont mises en avant et l’une d’entre elles concerne le smartphone qui nous intéresse aujourd’hui.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, on peut voir qu’un pack composé du Huawei P40 Lite et des écouteurs Huawei Freebuds 3 est prévu. Surtout, c’est ici l’occasion de zieuter sur quelques caractéristiques du smartphone.

Un clone du Huawei Nova 6 SE

Au programme, on a donc :

un écran LCD de 6,4 pouces

un Kirin 810

un quadruple module photo arrière de 48+8+2+2 mégapixels

une batterie de 4200 mAh

C’est à peu près tout ce que dévoile la marque chinoise sur son Huawei P40 Lite. Il nous reste encore à découvrir, entre autres, la quantité de RAM, le stockage ou encore la définition du capteur photo frontal.

Cela dit, en nous basant sur les éléments ici révélés, on peut déjà voir beaucoup de similitudes avec le Huawei Nova 6 SE. Même l’image presse utilisée pour le P40 Lite est la même que celle du 6 SE. Pour le dire autrement, le Huawei P40 Lite devrait tout simplement être la version européenne du Nova 6 SE avec le même module photo carré à l’arrière et le poinçon en haut à gauche de l’écran.

Voici pour rappel, la fiche technique du Huawei Nova 6 SE :

Modèle Huawei Nova 6 SE Version de l'OS Android 10 Q Interface constructeur EMUI Taille d'écran 6.4 pouces Définition 2310 x 1080 pixels Technologie LCD SoC Kirin 810 Puce Graphique (GPU) Mali G52 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx NFC Inconnu Batterie 4200 mAh Dimensions 76.3 x 159.2 x 8.7mm Poids 183 grammes Couleurs Noir, Vert, Rose Fiche produit Voir le test

Date de lancement

Si le prix n’est pas révélé, le compte à rebours lancé par Huawei Espagne pour son magasin en ligne indique la date du 2 mars 2020 pour l’ouverture de cette plateforme. C’est à partir de cette date que le Huawei P40 Lite devrait être disponible à l’achat. Reste à savoir si la France est également concernée.

Rappelons que, de leur côté, les Huawei P40 et P40 Pro vont être présentés le 26 mars prochain à Paris. N’attendez pas les services Google sur les produits cités ici, le géant chinois est toujours sous le coup de l’embargo américain.