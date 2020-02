Huawei P40 : la date de lancement est confirmée

La date de présentation des Huawei P40 et P40 Pro a été confirmée.

En décembre, Huawei nous confirmait que ses futurs P40 et P40 Pro seraient lancés à Paris, en mars 2020. La date précise en revanche n’avait pas encore été révélée. À l’occasion de la conférence qui aurait dû avoir lieu dans le cadre du MWC 2020, Richard Yu a donné un peu plus de précisions.

« Le mois prochain, à Paris, le 26 mars, nous lancerons le smartphone 5G le plus puissant du monde, le Huawei P40 ». Voilà qui met donc la barre très haut pour cet évènement qui auront donc lieu le dernier jeudi du mois de mars.

Le plus puissant… surtout en photo

On attend du Huawei P40 qu’il intègre un SoC Kirin 990, un grand écran de 6,5 à 6,7 pouces et une batterie qui pourrait être en partie composée de graphène afin de proposer une meilleure autonomie et une charge plus rapide que jamais. Mais c’est surtout du côté de la photo que les Huawei P40 sont attendus.

Le Huawei P40 Pro devrait embarquer un module photo avec 5 capteurs, pour proposer toujours plus de polyvalence. On ne connait cependant pas encore tous les détails de ces différentes configurations. Pour le savoir, rendez-vous le 26 mars, à Paris.

Notez cependant que comme pour le Huawei Mate 30 Pro, les Huawei P40 ne pourront pas être vendus avec les Google Play Services, ce qui les privera des applications de Google et d’un certains nombre d’applications tierces reposant sur les services de la firme de Mountain View.