Huawei Mate XS : comment suivre la conférence en direct

Le Huawei Mate XS devrait être annoncé aujourd'hui à Paris et vous pourrez suivre la conférence sur YouTube. Voici comment regarder l'événement en direct.

Huawei organise un événement aujourd’hui à Paris pour présenter de nouveaux produits. Parmi les appareils attendus, on pressent évidemment le smartphone pliable Huawei Mate XS. C’était d’ailleurs la promesse du patron de la branche grand public de la marque chinoise, Richard Yu. Ce dernier indiquait en effet que sa firme prévoyait une présentation au MWC 2020 de Barcelone.

Or, rappelons que le salon barcelonais a été annulé à cause des craintes de propagation du coronavirus. Huawei, comme beaucoup d’autres marques, a donc dû revoir son agenda. Son choix s’est ainsi arrêté sur la capitale française. Nous assisterons à l’événement et nous vous ferons part de toutes les annonces importantes. Toutefois, vous pouvez aussi regarder la conférence en direct grâce à la vidéo YouTube ci-dessous.

D’aucuns misent également sur une présentation d’une tablette Huawei MatePad Pro 5G, ainsi que du Huawei Mate X Pro 2020. Toutes ces questions devraient trouver leurs réponses dans quelques heures.

Huawei et l’embargo américain

C’est également l’occasion de rappeler que Huawei est toujours sous le coup de l’embargo américain l’empêchant de préinstaller les services et applications Google sur ses smartphones et tablettes. La marque pousse donc ses propres Huawei Mobile Services en alternative ainsi que son magasin AppGallery.

Cette conférence sera peut-être l’occasion d’en apprendre davantage sur la stratégie de la marque et sur la manière dont elle compte convaincre les utilisateurs de craquer malgré tout pour ses produits.

Enfin, soulignons au passage que la présentation des Huawei P40 et P40 Pro est également prévue à Paris, mais seulement au mois de mars.