Huawei : les ingénieurs de HiSilicon en charge des puces Kirin quittent le navire

Rien en va plus pour Huawei. Alors que les sanctions américaines l’empêchent de continuer à produire ses puces Kirin ou de s’associer à des entreprises tierces, les ingénieurs de la division HiSilicon ont décidé de prendre le large.

Ouch ! Apple n’est visiblement pas la seule à passer un été compliqué. Durement sanctionnée par le gouvernement américain, la division HiSilicon de Huawei, en charge de la création des puces Kirin, ne peut plus poursuivre son œuvre. Pire, les autres fondeurs (TSMC, Mediatek ou Samsung) utilisant des technologies américaines ont également l’interdiction formelle de fournir Huawei au risque de se faire, eux aussi, blacklister. Résultat, Huawei a déclaré pouvoir tenir jusqu’au 15 septembre avec ses stocks de puces.

« Mission impossible »

Dans une ultime tentative pour maintenir le navire à flot, l’entreprise envisage de fabriquer des puces gravées en 45 nm pour ses prochains smartphones. « Mission impossible », répondent les ingénieurs de la branche taïwanaise de HiSilicon dont une grande partie préfère abandonner. « Les sanctions commerciales américaines croissantes poussent HiSilicon au bord du gouffre… De nombreux ingénieurs ont déjà quitté l’équipe de conception de circuits intégrés de Huawei à Taiwan, » indique Digitimes.

En plus des puces de 45 nm, Huawei pourrait lancer la production de puces gravées en 28 nm. Mais là encore, cela relève d’une manœuvre désespérée plutôt que d’une véritable solution. Huawei pourrait éventuellement compter sur Qualcomm qui aurait entamé des négociations avec l’administration Trump pour obtenir une dérogation. Mais cette hypothèse semble, elle aussi, bien difficile à se concrétiser tant le président américain paraît déterminé à étouffer le géant chinois.

L’avenir proche de Huawei sur le marché des smartphones s’assombrit dangereusement. Les prochain P40 et P40 Pro pourraient donc être les derniers à voir le jour avec les puces Kirin. Conçus bien avant le dernier décret de Trump, ils devraient être commercialisés sur le même modèle que leurs prédécesseurs. Et après ? On ne sait pas. Et on ne parle pas des difficultés liées à la perte des licences temporaires d’Android qui annoncent là encore un avenir plutôt flou. Huawei a beau se montrer rassurant, la suite de son aventure reste un bien grand mystère.