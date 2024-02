Hyundai va bientôt dévoiler la Ioniq 7, une voiture électrique ultra-pratique alléchante

Après le Kia EV9, Hyundai va présenter son cousin technique, le Ioniq 7, une voiture électrique dotée de sept places, au format SUV, avec un style bien à lui, mais techniquement très proche de son cousin coréen.

Si vous cherchez aujourd’hui un SUV électrique, vous avez l’embarras du choix, parce qu’il n’y a quasiment que ça sur le marché ! Nous exagérons volontairement le trait, mais avant l’arrivée des petites voitures électriques à moins de 25 000 euros comme la Citroën ë-C3 (et son style légèrement « SUV-isé ») ou encore la future Renault 5 E-Tech, mais aussi des breaks électriques avec la Peugeot e-308 SW ou encore la nouvelle Volkswagen ID.7 Tourer, les clients n’avaient pas forcément le choix. C’était SUV ou rien.

En revanche, si ce même client recherche un modèle sept places électriques, il n’aura pas forcément le choix que de se tourner vers un SUV, même si, il fut un temps, les Tesla Model S étaient proposées avec deux places complémentaires dans le coffre. Les monospaces ont quasiment disparu de la circulation, et ce rôle est désormais cantonné aux SUV. Et ils ne sont pas encore nombreux, puisqu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, en France, seuls les Tesla Model X, Kia EV9 et Mercedes EQB proposent sept places.

Un copier – coller technique du Kia EV9 ?

Et à propos du Kia EV9, son cousin technique va bientôt se présenter à nous. Il s’agira du Hyundai Ioniq 7 et il sera présenté le 27 juin prochain à l’occasion du Salon de Busan qui se déroulera en Chine. Sans surprise, ce modèle partagera de nombreux éléments avec l’EV9, mais aussi les Ioniq 5 et Ioniq 6, à commencer par la plateforme modulaire E-GMP.

Les premières rumeurs évoquent deux versions avec des batteries de 76,1 kWh ou 99,8 kWh, et une puissance de charge de 350 kW, lui permettant ainsi de passer de 10 à 80 % en 25 minutes. En France, comme pour l’EV9, nous devrions avoir le droit uniquement à la plus grosse batterie. Celle-ci devrait être associée à deux niveaux de puissance : soit 204 ch (150 kW) pour la version deux roues motrices (propulsion), soit 385 ch (283 kW) pour la version à quatre roues motrices associant deux moteurs.

Attention à l’autonomie

Pour ce qui est de l’autonomie WLTP, nous ne disposons pas d’informations encore évidemment, compte tenu du fait que la voiture n’a pas encore été présentée. Mais on peut aisément se baser sur celles de la Kia EV9.

Sur la version deux roues motrices, le SUV de chez Kia revendique 563 km contre 512 km pour la version quatre roues motrices. On peut imaginer que le Hyundai Ioniq 7 propose globalement le même niveau.

Comme nous l’avions souligné dans notre essai de l’EV9, ces consommations seront assez difficiles à tenir, notamment en raison des consommations. Pas de miracle quand on pèse plus de 2,5 tonnes et que l’on embarque 500 kilos de batteries.