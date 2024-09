Hyundai lance une étonnante version de sa voiture électrique qui se recharge ultra-rapidement, la Ioniq 5 XRT

La Hyundai Ioniq 5 profite de sa mise à jour pour se décliner aux États-Unis en une toute nouvelle version destinée aux excursions dans les dunes. Baptisée XRT, cette dernière se dote d’une présentation baroudeuse, d’une transmission intégrale et d’une garde au sol améliorée.

Crédit : Hyundai

Hyundai est désormais bien lancé dans la course à l’électrique, puisque la firme possède déjà plusieurs modèles, avec le Kona que nous avions pu essayer, ainsi que les Ioniq 5 et Ioniq 6. Mais la firme, qui prépare une grande offensive dans le secteur, n’a pas encore dit son dernier mot.

Une nouvelle version tout-terrain

En effet, la firme coréenne vient de présenter une nouvelle version de sa Ioniq 5, dont le prix est en baisse tandis que l’autonomie a augmenté. Ce restylage va plus loin, car Hyundai vient tout juste de lever le voile sur une nouvelle déclinaison totalement inédite, d’abord présentée aux États-Unis, et qui devrait avant tout s’adresser à ce marché.

Crédit : Hyundai

Cette dernière porte le nom de XRT, une appellation encore jamais vue dans la gamme du constructeur asiatique. Mais alors, qu’est-ce que cette version a de spécial ? Les nouveautés se concentrent surtout sur le style, qui devient plus baroudeur. Normal, car cette nouvelle déclinaison est justement conçue pour sortir des sentiers battus et pourquoi pas aller se balader dans les dunes. C’est pour cela que la compacte électrique profite notamment d’un nouveau pare-chocs noir sans peinture, afin de mieux résister aux rayures.

Les jupes latérales sont aussi spécifiques à cette version, de même que les coques de rétroviseurs noirs. Le communiqué publié par le constructeur précise que la nouvelle Ioniq 5 XRT se dote de logos avec le nom de cette version sur le hayon, tandis que les contours de fenêtres sont peints en noir. Ce n’est pas tout, car deux teintes de carrosserie exclusives à cette variante sont également proposées dans le catalogue. Il s’agit de l’Ultimate Red et du Cosmic Blue Pearl.

Crédit : Hyundai

Pour compléter le tout, la voiture est équipée de jantes de 18 pouces, elles-mêmes chaussées de pneus tout-terrain à crampons conçus sur-mesure. Mais cette Ioniq 5 XRT ne se contente pas d’afficher un look plus badass. En effet, les ingénieurs de la marque lui ont également offert de nouvelles suspensions, permettant de rehausser la garde au sol de 23 millimètres. De quoi franchir plus facilement certains obstacles en pleine nature, puisque l’angle d’attaque et de fuite sont respectivement affichés à 19,8 et 30,0 degrés.

Transmission intégrale et grosse batterie

À bord, la présentation globale reste la même que sur la version standard, puisque l’on retrouve un grand écran tactile de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi qu’un combiné d’instrumentation numérique accolé. Cependant, la version XRT se distingue tout de même par quelques éléments spécifiques, comme des sièges habillés de cuir synthétique H-Tex qui arborent bien sûr le logo de cette déclinaison un peu spéciale. Le ciel de toit est quant à lui noir, tandis que les tapis de sol sont spécifiques et affichent le nom du modèle en broderie.

Crédit : Hyundai

Outre ses suspensions retravaillées, la nouvelle Ioniq 5 XRT est équipée de série d’une transmission intégrale, afin de s’aventurer sur tous les terrains, même les plus escarpés. Elle est également vendue d’office avec la plus grosse batterie, qui affiche une capacité de 84 kWh, dont l’autonomie exacte n’a pas été précisée. Pour rappel, la version standard peut parcourir jusqu’à 570 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP, une valeur qui pourrait légèrement varier à la baisse sur cette déclinaison baroudeuse.

Crédit : Hyundai

Cette dernière est équipée d’un connecteur NACS (North American Charging Standard) de série, qui a été conçu par Tesla et qui est en passe de devenir la norme aux États-Unis. En revanche, cette Ioniq 5 XRT n’est pour l’heure pas disponible en Europe : elle sera d’abord réservée au pays de l’Oncle Sam, et son arrivée chez nous n’a pas encore été évoquée pour le moment.