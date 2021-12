Ikea : sa nouvelle base de charge sans fil fonctionne vraiment sans fil

Ikea a annoncé le lancement d'un nouveau chargeur sans fil qui fonctionne également comme un powerbank, la Nordmärke.

Ikea et les chargeurs sans fil, c’est une histoire qui dure. Non content de proposer désormais des chargeurs à induction classiques pour le bureau ou la tablette de chevet, le fabricant suédois commercialise également plusieurs lampes faisant office de chargeur par induction.

Néanmoins, les chargeurs sans fil basiques ont tous un point commun : ils s’appellent tous Nordmärke. Qu’il s’agisse de chargeur en liège ou en tissus, horizontaux ou verticaux, tous les modèles récents de la marque arborent le même nom. On notera tout de même deux intrus : la base Sjömärke, qui se place sous la surface d’un bureau, ainsi que les chargeurs en plastique Livboj.

C’est donc sans surprise que le prochain chargeur Qi d’Ikea s’appellera à nouveau Nordmärke. Le site américain The Verge a en effet repéré, sur le site de la FCC, plusieurs documents indiquant que le constructeur suédois tablait sur un nouveau chargeur sans fil, toujours avec le même nom. Il devrait s’agir d’un modèle plutôt proche des versions Nordmärke rondes avec du tissu, même si la forme diffère quelque peu, puisque ce nouveau modèle serait plus carré. Pour le reste, on retrouverait du tissu sur le dessus ainsi que plusieurs LED indiquant le niveau de batterie.

Un chargeur qui fonctionne comme une vraie batterie externe

Parce que, oui, la principale nouveauté de ce chargeur Nordmärke serait l’intégration d’une batterie. En plus de permettre de recharger son smartphone lorsque le chargeur est posé sur un bureau et connecté à une prise, cela permettrait de le faire aussi en déplacement, grâce à la batterie intégrée, comme une simple batterie externe. Pour cela, le constructeur suédois aurait intégré un accumulateur de 24 Wh, soit 6500 mAh. De quoi permettre, sur le papier, environ deux recharges complètes de smartphone. Pour recharger le chargeur — ou le brancher simplement à une prise secteur à son bureau — il suffirait de le connecter à un chargeur USB-C de 10 W.

La powerbank Ikea Nordmärke // Source : FCC La powerbank Ikea Nordmärke // Source : FCC

Pour l’heure, on ignore encore quand Ikea compte présenter officiellement son nouveau chargeur portable par induction. Néanmoins, comme l’a remarqué le site allemand MobiFlip, la powerbank est d’ores et déjà disponible outre-Rhin dans certaines boutiques de la firme, au prix de 19,99 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.