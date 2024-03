Comment Ikea est devenu la référence des chargeurs USB-C

Quand on pense à Ikea, on imagine des meubles en kit, des accessoires de décoration et des solutions de rangement. Pourtant, l'enseigne suédoise vient de faire une incursion remarquée dans le monde des chargeurs USB-C.

Une nouvelle référence de chargeurs USB-C vient de faire son entrée, et elle n’est pas des moindres.

C’est le géant suédois du meuble, Ikea, qui surprend tout le monde en proposant un chargeur performant et accessible à tous.

Un chargeur universel à prix imbattable

Lorsque l’on cherche un chargeur USB-C, notre réflexe est souvent de nous tourner vers des plateformes comme Amazon et de se diriger vers des marques reconnues telles qu’Anker ou Ugreen. Certains pourraient même être tentés par des marques moins connues, ce que nous déconseillons fortement.

C’est dans ce contexte qu’Ikea fait une entrée fracassante avec le SJÖSS 45W, un chargeur qui se démarque par sa compatibilité avec une large gamme d’appareils. Que vous soyez propriétaire d’un MacBook Air, d’un smartphone Android, d’un iPhone Apple, ou même d’une Nintendo Switch, le SJÖSS 45W est conçu pour répondre à vos besoins.

Le SJÖSS 45W est un chargeur de 45 watts équipé d’une double prise USB-C compatible avec la norme Power Delivery 3.0 (PD). Cette compatibilité permet une charge rapide de vos appareils, sur la plupart d’entre eux.

Cependant, à ce prix, il ne faut pas s’attendre à trouver la technologie GaN (Nitrures de Gallium). Cette technologie de pointe, encore peu répandue, permet de réduire considérablement la taille des chargeurs en augmentant leur efficacité énergétique. En l’absence de cette technologie, le SJÖSS 45W conserve une taille classique.

Le véritable atout du SJÖSS 45W réside dans son prix. Proposé à seulement 10 euros, il est nettement plus abordable que ses concurrents. Pour un chargeur noname à prise unique, il faut compter le même prix sur Amazon. Chez Anker, il faut débourser environ 30 euros, tandis que chez Belkin ou Ugreen, le prix grimpe à 30 euros. Ikea a aussi un chargeur SJÖSS 30 Watts à 6 euros, mais avec une seule prise.