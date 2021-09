Intel NUC P14E : après le mini PC, voici le PC portable modulaire

Intel vient de présenter un PC portable modulaire. Ce châssis fonctionne avec une carte NUC 11 qui peut être utilisée également dans un mini PC fixe.

Vous connaissez certainement les NUC d’Intel. Dernièrement, nous avons pu découvrir l’Intel NUC 11 Extreme Beast Canyon. En gros, ce sont des mini PC bien conçus pour mettre en avant ses solutions de CPU. Intel vient de présenter le même concept, mais cette fois-ci dans un format d’ordinateur portable.

Le nouveau produit se nomme Intel NUC P14E Laptop Element, et il apporte un concept déjà connu. Il s’agit d’un ordinateur portable dans lequel la carte mère, y compris le processeur, la mémoire et tous les autres composants de base, peut être échangée simplement.

Un NUC 11 pour les calculs et un NUC P14E comme châssis

Le NUC 11 est plus précisément une petite carte avec des options de processeur allant d’une puce Intel Celeron 6305 à un processeur Core i7-1185G7. On peut également y ajouter jusqu’à 16 Go de RAM, sans oublier la prise en charge du stockage PCIe x4 Gen 3, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet et Thunderbolt 4.

Cette carte fonctionne avec un châssis nommé NUC P14E, sur lequel on trouve un écran IPS de 14 pouces, qui est au format 3:2 et en définition 3000 x 2000 pixels. Il est tactile et affiche une couverture complète de l’espace colorimétrique sRGB. De plus, on retrouve un lecteur d’empreintes digitales et un clavier rétroéclairé, il y a même un connecteur RJ45 Gigabit Ethernet, un Type-C compatible Thunderbolt 4 et deux ports USB 3.2 Gen2. Enfin, vous pouvez compter sur du HDMI 2.0b et un DisplayPort, une webcam compatible infrarouge pour Windows Hello, un trackpad en verre et une batterie très généreuse de 77 Wh.

Fait intéressant, vous pouvez utiliser les composants du NUC P14E dans le Beast Canyon. Intel continue donc à développer sa vision de l’informatique modulaire, espérons que ce projet destiné avant-tout aux professionnels ne soit pas abandonné dans deux ans. Il faut également regarder du côté de l’initiative Framework Laptop, intéressant à plus d’un titre.