Le Framework Laptop : modulaire et ultra-réparable, est-ce l’avenir de l’ordinateur portable ?

Le Framework Laptop arrive ! On en profite pour découvrir les derniers détails à son sujet ainsi que les premiers tests de la presse américaine.

En mai 2021, nous vous parlons pour la première du Framework Laptop. L’équipe derrière ce projet tente de créer ce que Google n’a pas pu faire avec le Project Ara. Toute l’ambition de Framework est de démontrer, contre la tendance née du succès du MacBook Air, que créer un PC portable modulable et réparable est possible sans en sacrifier trop l’épaisseur, l’ergonomie, les performances ou le poids.

Ce laptop est avant-gardiste, il s’inscrit dans une tendance de fond pour le « Droit à la réparation ». Un mouvement qui va bien plus loin que l’indicateur de réparabilité, dont le calcul est complexe et opaque. L’Union européenne et de nombreux pays se cassent la tête pour mettre en place des projets de loi pour obliger les constructeurs à fournir outils, pièces détachées et informations à tous les réparateurs, « agréés » ou non. Pour les grands constructeurs, la question des pièces détachées est un casse-tête.

L’approche du Framework est dans cette tendance, à l’opposé de celle d’Apple qui centralise les réparations de ses iPhone et de ses MacBook dans les Apple Store et certains revendeurs agréés.

Tout peut être changé, c’est de l’ultra-réparabilité

Comme vous pouvez le voir dans nos tests, les fabricants proposent généralement de nous laisser changer le SSD et, lors d’occasions très spéciales, la mémoire RAM. Ces deux composants sont généralement soudés à la carte mère.

Avec le Laptop Framework, ces options sont poussées à l’extrême : non seulement vous pouvez étendre ou remplacer ces composants, mais il est même possible de remplacer la carte mère pour, par exemple, mettre à jour la génération du processeur. On peut donc garder le châssis et l’écran de son laptop tout en le basculant dans une nouvelle génération.

On peut également changer la batterie, le module Wi-Fi et Bluetooth. Seuls quelques composants semblent irremplaçables, comme les haut-parleurs et les microphones. Le clavier est, quant à lui, facilement amovible, vous pouvez même choisir un clavier rétroéclairé. Même chose pour le trackpad, il est remplaçable.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, les connectiques sont en réalité des cartes d’extension qui peuvent être changées. Il y a quatre emplacements où vous pouvez brancher les modules de votre choix. USB-C, HDMI, DisplayPort, USB 4… et même des modules pour étendre le stockage SSD via de petits formats.

Chaque composant du Framework Laptop possède un code QR scannable pour l’identifier et obtenir la documentation dédiée, des guides de réparation ou des pièces de rechange. Notez également que vous aurez le choix du coloris de votre laptop, vous pouvez même créer des combinaisons personnalisées.

Un laptop haut de gamme

On aurait pu s’attendre à des caractéristiques modestes, mais ce n’est pas le cas. Le Framework Laptop possède un écran IPS LCD de 13,5 pouces, au format 3:2 et une définition de 2 256 x 1 504 pixels. Pour le moment vous n’avez pas le choix de l’écran, mais c’est un bon écran sur le papier : 8 bit, 100 % sRGB et la luminosité peut dépasser les 400 nits.

Il n’y a pas encore d’options avec de l’AMD, vous avez le choix entre de l’Intel Core i5-1135G7 jusqu’au Core i7-1186G7. Il existe trois configurations préassemblées, que vous pourrez faire évoluer par la suite. Elles sont toutes équipées de Windows 10, et compatibles avec Windows 11. La batterie de 55 Wh devrait permettre d’atteindre une bonne autonomie.

La webcam prend en charge l’enregistrement vidéo à 1080 p et 60 ips. C’est une webcam OmniVision OV2740 1/6 pouce et une ouverture f/2,0 en plus d’un angle de vision de 80°. Elle dispose même d’un cache de confidentialité intégré.

Préassemblées ou personnalisées, plusieurs configurations sont disponibles

Comme expliqué plus haut, les trois configurations préassemblées sont vendues entre 999 et 1 999 dollars HT. La version la plus onéreuse intègre un Core i7-1185G7, 32 Go de RAM et 1 To de SSD. Vous pouvez également opter pour la version DIY (pour Do It Yourself) à partir de 749 dollars. Malheureusement, pour le moment, le Framework Laptop est réservé aux marchés américains et canadiens.

Nous vous conseillons la vidéo de Linus Tech Tips qui a eu l’occasion de tester un des premiers modèles de Framework Laptop. Le média The Verge a également eu l’occasion de faire un test, ils ont trouvé l’ensemble un peu fragile, le châssis craque comme l’a montré Linus Tech Tips. Le média américain est déçu, pour le moment, du choix possible de configurations CPU / GPU. Ils auraient aimé pouvoir intégrer un dGPU pour améliorer les performances en jeu.

Comme on peut l’analyser, l’atout du Framework Laptop n’est pas seulement sa capacité à évoluer. Cela dépend de la capacité à l’entreprise à aller de l’avant avec ce châssis, ce qui garantira de trouver de nouveaux modules dans plusieurs années et ce qui donnera un vrai sens à ce produit. Pour le moment, ce n’est qu’un ordinateur portable correct. Seul le temps nous le dira…