L’Intel Core i9-12900K overclocké à 8 GHz ? Pas si vite !

Peu de temps avant la sortie de l'Intel Core i-12000 (Alder Lake), des records sont tombés. Cependant, il s'agissait d'un faux départ.

Les nouveaux processeurs Alder Lake-S d’Intel sont là, les premiers tests sont publiés. Cette 12e génération de Core marque le retour d’Intel, avec ses premiers processeurs pour PC de bureau accompagnée du chipset Intel Z690. La marque promet du lourd.

8 GHz ? Pas vraiment

Justement, Gigabyte a publié plusieurs captures d’écran du célèbre outil CPU-Z, que vous connaissez sans doute. Avec l’Intel Core i9-12900K, le haut de gamme, le constructeur taïwanais était plutôt fier de montrer les performances de sa configuration avec une fréquence d’horloge overclocké de 8 GHz et, d’autre part, de nouvelles valeurs records pour l’overclocking de la mémoire DDR5.

Néanmoins, c’était trop beau pour être vrai. Doc TB, développeur de CPU-Z Validator et ancien rédacteur en chef de CPC Hardware, a expliqué ce qu’il s’est passé sur Twitter. La fréquence d’horloge de 8 GHz a été atteinte par un bug connu dans Alder Lake.

Rapidement, nous avons reçu de nombreux faux « overclocking » 8/9/10/12+ GHz sur les premiers échantillons de processeurs Alder Lake. Comme il était trop tard pour corriger le problème, l’équipe d’Intel a travaillé d’arrache-pied pour trouver un correctif. Félicitations à eux !

Un correctif a déjà été implémenté dans le microprogramme d’Alder Lake, mais il n’est pas encore présent sur les unités qui servent aux tests actuellement. C’est pour cela que l’outil CPU-Z s’est retrouvé avec de faux résultats.

Pour rappel, le Core i9-12900K intègre 8 cœurs hautes performances (P-Core) et 8 cœurs basse consommation (E-Core). On retrouve également de l’Hyperthreading sur ses P-Core uniquement, avec 24 threads au total. La fréquence d’horloge de base des P-Core est de 3,2 GHz et il est possible d’atteindre 5,1 GHz, via sa technologie Turbo Boost Max. Il peut aller ainsi aller chercher 100 MHz supplémentaires et atteindre 5,2 GHz.